İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada, 'örgüt yöneticisi' olmakla suçlanan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun tutuklanan koruma polisi Yener Torunler, 30 Ekim 2025’teki tutukluluk incelemesinde verdiği ifade ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre Torunler'in tutukluluk incelemesi, 30 Ekim 2025’te, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yapıldı.

'İFTİRA ATMAM İÇİN TUTULUYORSAM BUNU YAPMAM'

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakimliğe bağlanan Torunler, savunmasında 29 yıllık polis memuru olduğunu, şirkette maaşlı çalışan olduğunu, suç teşkil eden hiçbir işlem yapmadığını ve böyle bir işlemi kimsenin kendisine yaptıramayacağını ifade etti.

Yener Torunler, ifadesinin devamında kızının düğününe gidemediğini söyleyerek, "birisine iftira atmam için tutuluyorsam, bunu yapmam" ifadelerini kullandı.

Torunler'in hakimlikteki ifadesi şöyle:

"Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Ekleyeceğim bir husus yoktur. Muhtemelen dosyamı inceleyemediniz. Ben, örgüt suçlaması ile burada tutuluyorum. Benim örgütle hiçbir ilişkim yoktur. Ben şirkette sigortalı maaşlı çalışıyorum. Konusu suç teşkil eden hiçbir işlemi ne yaparım ne yaptırabilirler. Benim birisine iftira atmam için tutuluyorsam, bunu yapmam. Benim ömrüm suç ve suçlularla geçmiştir. 29 yıllık polis memuruyum. Bunlarla suçlanmam bana zül geliyor. Ben suçsuzum. Mahkemeye çıktığım ilk günden dahi bana 1 gün ceza versinler ben 5 katına razıyım. Benim örgütle, suçla alakam yoktur. Ben kızımın düğününe gidemedim, annem babam hastanededir. Bana bu günleri yaşatanlar aynısını yaşasınlar. Takdir sizindir. Tutuklu kaldığım sürelerde göz önünde bulundurularak uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ederim."

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Torunler ve o tarihte tahliyelerini isteyen tüm tutukluların tutukluluklarının devamına karar verdi.