İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan bazı sanıklar hakkında ara karar verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’un da bulunduğu toplam 6 kişi hakkında verilen ev hapsi kararının kaldırılmasına hükmetti. Ev hapsi kaldırılan isimlerden Hüsnü Yüksel Tunar dışındaki 5 sanık için ise haftada bir gün imza atma şartı getirildi.

Mahkeme ayrıca, çok sayıda sanık hakkında daha önce uygulanan imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına karar verdi. Bu kapsamda, aralarında Abdussamet Baydar, Ahmet Çiçek, Ahmet Hamdi Çiçek, Ahmet Önal, Burak Alp, Murat Bıyık ve Yücel Mengir’in de bulunduğu birçok isim yönünden adli kontrol şartları sona erdi.

Öte yandan mahkeme, ev hapsi kaldırılan 6 kişi başta olmak üzere bazı sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.