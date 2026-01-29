İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart tarihinde başlayan operasyonlardan sonra 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ve İSKİ'yi hedef alan ikinci dalga operasyonlarda şikayetçi olarak yer alan isimlerden Tanpa Madencilik yetkilisi İdris Özcelep'in ikinci kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

"Gİzli tanık Meşe" olarak tanınan Özcelep, daha önce de İBB soruşturması kapsamında isminin kamuoyuna yansıdığını belirterek, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde intihar etmeye kalkmıştı.

POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ikinci intihar girişimi salı günü, İstanbul Ataşehir'de bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün önünde yaşandı.

Bu kez kafasına silah dayayan Özcelep, bölgeye gelen polis ekiplerinin ikna çabaları sonrası intihar girişiminden vazgeçti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Özcelep, emniyet ifadesinde yaşadıklarını anlattı. Özcelep, İBB dosyasında şikayetçi olarak yer almalarının nedeni olarak gösterdikleri Pendik Kurnaköy'deki maden sahasıyla ilgili olarak geçmişte ilgili bakanlıklar tarafından haklı görüldü.

Sürecin devamında İBB’den olumlu dönüş alamadığı için söz konusu projeyi hayata geçiremeyen Özcelep, İBB’den şikayetçi oldu.

Şikayetçi olarak bulunduğu İSKİ operasyonlarından sonra da projesini hayata geçirmek için İstanbul ve Ankara’daki resmi kurumlarla defalarca yazıştığını ifade edilen Özcelep, buna rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşme taleplerine karşılık verilmediğini öne sürdü.

DERDİNİ ANLATABİLMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Bakanlık tarafından haklı bulunmasına rağmen söz konusu alanın fiilen teslim edilmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle büyük bir maddi darboğaz yaşadığını ifade eden Özcelep, ani bir kızgınlıkla, derdini anlatabilmek için olay yerine giderek intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.

SİLAHI TANIMADIĞI KİŞİDEN 3 BİN TL’YE ALMIŞ

Özcelep, ifadesinde silahı kimliğini tanımadığı bir kişiden 3 bin TL’ye aldığını, meydana gelen olayın çevrede yarattığı tedirginlikten dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Özcelep, silahı taşıma gerekçesi olarak ise İBB davasında müşteki konumunda bulunması sebebiyle kimliğinin medyada bilindiğini, bu durumdan sonra kendisine tehditler yöneltildiğini ve iş ortağının evine fişek bırakılması gibi olaylar yaşandığını iddia etti.

SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Özcelep, ardından, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlamasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Aynı suçlama kapsamında tutuklamaya sevk edilen Özcelep, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede ise "Nakdi anlamda geriye dönüşü olmayacak mağduriyet yaşadım. Yaşadığım büyük buhran neticesinde ve ayrıca İstanbul Adliyesindeki İBB soruşturmasında müşteki olarak beyanımda bulunmuş olmam sebebi ile ismimin kamuoyunda açıklanması mağduriyetimin katlanmasına sebep olmuştur" dedi.

Özcelep, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme şartındaki adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇAĞLAYAN'DA DA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Özcelep 26 Ağustos tarihinde de İBB soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmek için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde de intihar girişiminde bulunmuştu.

Özcelep, yaşanan olayın ardından polis ekiplerine verdiği ifadede "Ben İBB ile ilgili mağdur ve müşteki taraftayım. Daha önce bununla ilgili ifade verdim. Bana bilgilerimin gizli kalacağını söylediler. Fakat operasyonlardan sonra adım kamuoyuyla paylaşıldı. Ben de onurumla oynandığını ve kullanıldığımı düşündüm. Kendime yediremedim. Bu yüzden beni göndermeye çalıştıkları anda aşağıya atlamaya çalıştım" ifadelerini kullanmıştı.