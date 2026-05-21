Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada mahkemenin kararı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 25’i tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Hakimlik, yapılan değerlendirme sonrası bazı isimler hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

OPERASYON 6 İLE YAYILDI

İBB’ye bağlı Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları üzerine harekete geçildi. İstanbul merkezli operasyonda Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplam 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimlerin ise Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş ve Merve Öztopaloğlu Küçükel olduğu açıklandı.