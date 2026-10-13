İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 2026-2027 tiyatro sezonunu, İBB çatısı altında ilk kez sahneye taşınan 'Hayalî'nin Hayali' adlı oyunla açtı.

Burçak Çöllü ve Yiğit Sertdemir ortaklığının bir sonucu olarak izleyici ile buluşan proje, masalsı anlatısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Anlatı, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından, gerçekleşen Türk-Rum mübadele sürecini arka planına alarak, kimlik üstü bir yaşam vurgusuna odaklanıyor.

Kategorize edilmiş aidiyet kavramının olmadığı bir dünya hayaline ışık tutuyor.

Doğuştan gelen saf özelliklerimizle yaşama şansımız olsaydı, dünyada yaşanan/yaşanmış hiçbir vahşet ve yıkım belki de hiç yaşanmayacaktı. Kim bilebilir ki!

Sertdemir'in, kukla ve gölge dünyası ile olan bağı, ilk çalışmalarından beri gözlemlediğimiz sahne unsurları arasında.

Özellikle; İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olduğu 2010 yılında, İBB Şehir Tiyatroları adına sahneye taşıdığı 'Surname 2010' adlı yapım, adeta bir kukla ve maske şenliğine dönüşmüştü.

Kurum içi ve kurum dışında, deneyimli tasarımcı Candan Seda Balaban ile kurduğu profesyonel ortaklık, bu çalışmada da karşımıza çıkıyor.

İlk olarak 2019 yılında, o sıralarda Nilüfer Belediyesi çatısı altında, kurum tiyatrosu kimliğini henüz kazanmış Nilüfer Kent Tiyatrosu yapımı olarak repertuvara eklenen çalışma, Bursalı tiyatroseverlerin alkışlarının ardından, İstanbullu tiyatroseverlerle buluşmak için yola çıkmıştı.

Geçmiş zaman odur ki;

İstanbul'daki gösterimi Moda Sahnesi'nde izlediğim hatırımda kalmış.

Öncül sahnelemenin yönetmen koltuğunda da yine Yiğit Sertdemir oturuyordu.

Görece uzun bir oyundu. İBB Şehir Tiyatroları yapımı da ilk oyunu aratmayacak uzunlukta.

Oyunun konusu ise şu şekilde;

…

Yıl 1924, mübadele yılları. Bir grup Türk ile bir grup Rum gönderildikleri ülkelere varamadan ıssız ve lanetli bir adada karşılaşırlar.

Kırk yılı aşkın Karagöz ve kukla oynatan Hayalî Tacettin Çınar, jübile gecesinde kendi icadı hayal tertibatını kurar ve kendisine emanet edilen en eski hikâyeyi anlatmaya başlar.

Çocuk Tacettin'in gözünden hem yurtlarından ayrılıp yeni bir hayat kurmak zorunda kalan bir grup Türk ve Rum mübadilin, hem de ustası Mehmet Yorgi'nin hikayesidir bu.

Bir Karagöz, kukla ve gölge oyunları ustası olan 'Hayali Tacettin'in sahnesinde aşk, nefret, düşmanlık, dostluk, acı, keyif, gözyaşı, kahkaha, dans, müzik ve daha niceleri ile dolu bir var olma mücadelesini seyretmeye davetlisiniz.

…

Kalabalık oyuncu kadrosunda, Ali Mert Yavuzcan, Barış Çağatay Çakıroğlu, Caner Bilginer, Cem Baza, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Emrah Derviş Soylu, Engin Akpınar, Kutay Kırşehirlioğlu, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Şenay Bağ, Şirin Asutay ve Zeki Yıldırım yer alıyor.

Her bir karakterin abartılı oyunculuk performansları, oyunun masalsı yapısına hizmet eder nitelikte.

Ali Mert Yavuzcan, gizemli bir kişilik olan Mehmet Yorgi'ye nefes veriyor. Matematiksel olarak, adada kesişim kümesinin temsilcisi. Oldukça da eğlenceli bir karakter.

Dolunay Pircioğlu'ndan, sesine ve şarkı söyleme yeteneğine bir kez daha hayranlık duyacağımız bir performans.

Gecenin öne çıkan canlandırmaları arasında, Barış Çağatay Çakıroğlu, Caner Bilginer, Emrah Derviş Soylu ve Rozet Hubeş'i bir adım öne çıkarmak istiyorum.

Çokça komedi, yer yer dram ve trajik finali ile melodram tadında bir yapım ortaya çıkartılmış.

Oyun, çocuklu aileler için birlikte izlenebilecek 'Genel İzleyici Kitlesi' için uygun nitelikte.

Oyun müziklerine ayrıca bir parantez açmak gerek.

Oyunun aynı zamanda yazarı da olan müzisyen Burçak Çöllü, kaleme aldığı hikâyenin notalarda da duygusunu aktarmak istemiş.

Müzikli oyun tanımı açabileceğimiz bir sahne çalışması ortaya çıkmış durumda.

Hem kalemi hem de notaları için oyunun yaratıcısını satırlar aracılığıyla kutlamak istiyorum.

Candan Seda Balaban, kukla tasarımında gösterdiği başarıyı özenli kostüm tasarımlarında da sürdürmüş.

Osman Aktan'ın da ışık tasarımıyla oluşturduğu dünya oyunun ruhunu yansıtıyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin hareketli zemini, üç boyutlu anlatının bir parçası olarak kullanılmış.

Sahnelerin teknik yeterliliklerinin, reji aşamasında yaratıcılığın önünü açabildiğinin başarılı bir örneği.

'Cumhuriyet'in 100. Yılında İstanbul Sahneleri' başlıklı yüksek lisans çalışmam sırasında da ortaya çıktığı gibi, İstanbul’da hatta ülke coğrafyasında yaratıcılığın önünü açabilecek sahne sayısı oldukça düşük noktada.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi de bu bağlamda nitelikli sahneler arasında.

'Hayalî'nin Hayali', ekim ayı oyun düzeni içindeki tek yeni yapım olarak göze çarpıyor.

Repertuvarın açıklandığı basın toplantısında paylaşılan yeni oyunları tüm tiyatroseverler gibi heyecanla bekliyoruz.

Yeni anlatılarda görüşmek üzere.

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Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba

Sahne: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Kurum/Kuruluş: (İBB) Şehir Tiyatroları

Yapım: Hayalî'nin Hayali

Tür: Komedi, Dram, Trajedi

Süre: İki Perde, 150 dakika