İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar ilçesinde başlatılan sıfır atık uygulaması başarılı sonuçlar verdiği için hızla genişletildi. Proje ilk olarak Büyükada’da hayata geçirildi.

Elde edilen olumlu sonuçların ardından Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada da kapsama alındı. Böylece Adalar’ın tamamında kesintisiz sıfır atık çalışmaları yürütülmeye başlandı.

Pilot uygulamanın tüm ilçeye yayılması sürecinde gerekli araçlar, ekipmanlar ve insan kaynağı güçlendirildi. Dijital izleme altyapısı da tamamlanarak teknik ve operasyonel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip şimdi kaynağında ayrı toplama, dijital takip, eğitim çalışmaları ve farkındalık faaliyetlerini aynı anda yürütüyor. Adalar’ın sınırlı alanı ve yoğun turizm trafiği nedeniyle atık yönetimi her zaman zorlu bir konu olmuştu. Yeni sistem sayesinde bu zorluklar büyük ölçüde aşıldı.

AKILLI ATIK TOPLAMA SİSTEMİ DEVREDE

Projenin en önemli parçası olan Akıllı Atık Toplama Sistemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen dijital bir platform üzerinden yönetiliyor. Sistem uluslararası geçerliliğe sahip kurumsal kaynak planlama sistemi SAP altyapısına entegre şekilde çalışıyor. Her bina ve işletmeye özel barkodlar tanımlandı. Bu sayede hangi adresten hangi tür atığın ne zaman ve ne kadar toplandığı anlık olarak takip edilebiliyor.

Her ay ortalama iki bin iki yüz QR kod okutma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu işlemlerin yaklaşık bin ikisi organik atık toplama, bin tanesi ise ambalaj atığı toplama işlemlerini oluşturuyor. Tüm operasyon veriye dayalı olarak yönetiliyor. Sıfır atık performansı da anlık olarak izlenebiliyor. Bu dijital yapı sayesinde ekipler gereksiz sefer yapmadan en verimli şekilde çalışabiliyor.

TÜRKİYE’YE MODEL OLACAK ÇEVRE PROJESİ

Geleceğe Dönüş İstanbul Adalar Sıfır Atık Projesi yalnızca Adalar için geliştirilen yerel bir uygulama olmanın ötesinde Türkiye’nin diğer ilçelerinde de uygulanabilecek örnek bir model niteliği taşıyor. Proje dijital altyapısı, izlenebilirliği, veri odaklı yönetim anlayışı ve vatandaş katılımını merkeze alan yapısıyla dikkat çekiyor.

Adalar gibi turizmin yoğun olduğu bölgelerde atık yönetimi her zaman kritik önem taşıyor. Sınırlı depolama alanı ve deniz taşımacılığı nedeniyle atıkların adadan çıkarılması hem maliyetli hem de çevreye riskli olabiliyor. Yeni sistem sayesinde geri kazanım oranları artıyor. Karbon emisyonları azalıyor. Döngüsel ekonomi modeli daha fazla yaygınlaşıyor. Vatandaşların sıfır atık uygulamalarına aktif katılımı da teşvik ediliyor.

Proje ile atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım oranlarının yükseltilmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve İstanbul’un sürdürülebilir çevre vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Adalar’ın temiz kalması aynı zamanda Marmara Denizi’nin korunmasına da doğrudan katkı sağlıyor. Turistler daha temiz ve bilinçli bir ada deneyimi yaşarken işletmeler de atık maliyetlerini düşürme fırsatı buluyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri projenin diğer ilçelerde de benzer şekilde uygulanabileceğini belirtiyor. Dijital takip sistemi sayesinde başarı oranları net şekilde ölçülüyor. Bu sayede eksik kalan noktalar hızlıca tespit edilip iyileştirilebiliyor.

Adalar’da başlayan bu yeni nesil sıfır atık uygulaması hem çevresel hem de toplumsal açıdan önemli kazanımlar sağlıyor. Projenin ilerleyen dönemde daha da genişletilerek tüm İstanbul’da örnek oluşturması bekleniyor.