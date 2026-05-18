İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlemişti.

Çalışmaların ardından İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri bitti.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. .