Gazeteci Zafer Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıldır memurlarına ödediği 10 bin liralık bayram ikramiyesinin bu yıl ödenmeyeceğini ifade etti. Şahin, bu nedenle belediye memurlarının grev yapmaya hazırlandığını söyledi.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyede çalışan memurlara 10 yıldır ödenen 10 bin liralık bayram ikramiyesini “Yasal değil ve kasada para yok” gerekçeleriyle kaldırma kararı aldı.

İBB memurları perşembe günü Aksaray metro durağında 12.30’da kararı protesto için basın açıklaması yapacak.

Öte yandan yılbaşından beri belediyede parti teşkilatından yaklaşık 700 kişinin işbaşı yaptığı iddia ediliyor."