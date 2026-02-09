Köprü ve otoyolların özelleştirilme tartışmaları siyasetin gündeminde. Siyasetçiler ve yazarlar olacak senaryolar üzerinden tartışmalar yürütürken bugün aynı konu İBB Meclisi'nde de ele alındı.

İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, iktidarın kötü ekonomiyi örtmek için algı oyunlarıyla halkı gündeme boğduğunu dile getirdi. İnanlı, "50 küsür sene önce yapılmış Özal'ın, Demirel'in yaptığı köprüler satılıyor, kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bizi gündeme boğarken 15 Temmuz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü satmak ne demek?" açıklamasını yaptı.

'Size rağmen yapacağız'

İnanlı'nın konuşmasından sonra söz hakkı alan İBB AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise, "Evet köprüleri özelleştireceğiz. İnandığımız ekonomik sistem neyse, biz onu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz" karşılığını verdi.

Bu sözler üzerinde İnanlı, "Evet bize rağmen yaparsınız ama halka rağmen yapamazsınız" ifadelerini kullandı.