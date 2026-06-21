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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılması ile ilgili soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12'ye yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.