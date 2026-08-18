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İBB iştiraki Ağaç A.Ş. çalışanı işçilerinin Saraçhane Meydanı’ndaki direnişlerinin 110’uncu, açlık grevinin 7’nci günü geride kaldı. İşten çıkarılan işçilerden BTO-SEN üyesi Kezban Karlık, “Açlık grevinin 7'nci günündeyiz. Hala somut bir adım yok. Hala İBB'deki birtakım bürokratlar yaptıkları yanlıştan dönmemekte ısrarlılar. 103 tane personel çıkarıldı, 20 arkadaşla direnişteyiz. Ölmek var dönmek yok” dedi.

Karlık “Hepimizin durumu çok zor çünkü bugün 5 ay oldu, 5 aydır işsiziz. İki çocuk annesiyim, bir oğlum üniversiteye gidiyor, bir oğlum ortaokula gidiyor. Kirada oturuyorum. İstanbul'un göbeğinde insanların bedenini açlığa yatırması kimsenin umurunda değil” diye konuştu.

‘BUNLARI HAK ETMEDİK”

Karlık işçiler olarak işe iadeleri sağlanana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek “İşten çıkarılırken verilen tazminatın bittiğini dile getirerek “İşin içinden çıkamayacağımızı anladığımızdan bedenlerimizi açlığa yatırmayı tercih ettik. Ülkenin ekonomik koşulları gayet ortada, gayet herkes tarafından biliniyor; kiralar, gıda harcamaları. Ve bir an önce kendileri için istedikleri adalet çığırtkanlığını, ilk başta kendi kapılarının önünde hakları için, onurları için mücadele eden işçiler için istemelerini ve bu işçileri görmelerini istiyoruz” diye konuştu.

SENDİKALI OLMAK SUÇ DEĞİL

Atılan işçilerin neredeyse tümünün sendikalı olduğunu ve bunun işten çıkarılmalarda bir etken olduğunu belirten Karlık “1 Mayıs’a katılmak suç değildir, bir insanın trafik kazası yapması suç değildir, kavga etmesi suç değildir. Bunlar kamuda çalışmaya engel değil. Kamuda çalışmaya engel olan yedi tane suç vardır. Bunlar da bizim yanımızdan yöremizden geçmeyen suçlardır. Bunların hepsi geçmişe dayalı, yıllar önce yapılan suçlardır. Bunlar gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturması kapsamında işsiz bırakıldık. Sendikalı olmak suç değil” diye konuştu.

KAYNAK: BirGün