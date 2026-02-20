Ramazan öncesinde hazırlıklarını tamamlayan İBB; Bağcılar, Eminönü, Üsküdar ve Sancaktepe Meydanları’nda iftar çadırlarını İstanbulluların hizmetine sundu. Binlerce vatandaş, çadırlara yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının ilk gününde kurulan çadırlarda, her biri 1.500 kişilik kapasiteyle toplam 6.000 kişiye iftar hizmeti verildi.

"MOBİL BÜFELERDE İFTARİYELİK DAĞITILDI"

İftar çadırlarına ek olarak, İstanbul’un farklı noktalarında kurulan mobil büfeler ve 3x3 çadırlarla da sıcak çorba ve kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

15 farklı lokasyonda mobil büfeler aracılığıyla 15.000 adet sıcak çorba ve kumanya paketi dağıtıldı.12 noktada kurulan 3x3 çadırlarda ise 12.000 adet sıcak çorba ve kumanya paketi İstanbullulara ulaştırıldı.

"KENT LOKANTALARINDA İFTAR"

İBB’ye bağlı 19 Kent Lokantası’nda iftar saatini kaçıran ya da lokanta dışında bulunan vatandaşlar için 2.000 adet ücretsiz kumanya paketi dağıtıldı. Kent Lokantaları iftar saatinde hizmet vermeye devam etti.

İBB, Ramazan ayı boyunca iftar çadırları ve mobil büfe noktalarıyla yüz binlerce İstanbullunun yanında olmayı sürdüreceğini duyurdu.