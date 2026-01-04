İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gibi isimler tutuklandı. 9 Mart 2026'da başlayacak yargılama süreci öncesi iddianamedeki skandallar da bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hasan Hüseyin Şenyurt isimli tanığın Hırsızlık, tehdit, kamu görevlisine hakaretten ceza aldığını ileri sürdü. Ongun paylaşımında, tanık olarak yer alan birinin cinsel saldırı suçundan cezalandırıldığını ve bu kişinin TGRT ve Sabah grubu yayınlarına katıldığını dile getirdi.

Ongun'un paylaşımı şöyle:

"İBB TANIĞI CİNSEL SALDIRI SUÇLUSU

Utanç verici bir tanık; Hasan Hüseyin Şenyurt. O bir suç makinası. Hırsızlık, tehdit, kamu görevlisine hakaret gibi pek çok suçtan ceza almış.

Ne yazık ki bizim dosyamızda da 50’den fazla olayda, tanıklığı değerli görülmüş, iddianameye alınmış. Detayını yazamayacağım kadar insanlık dışı cinsel saldırıdan cezalandırılmış. Üstelik 2 defa. Ne yazık ki bu cinsel saldırı suçlusu kriminal şahsa, TGRT ve Sabah grubu ekranlarını açtı, konuşturdu.

Maalesef biz sanık, bu suç makinası tanık oldu. Böyle bir profilin sözlerine itibar edildi, suçlandık. Evet İBB tanıkları ve iftiracıları istisnasız yalan beyanda bulundu. Mahkemede görüşeceğiz.

Ama hiç olmazsa bir cinsel saldırı suçlusunun sözlerine itibar etmeseydiniz bari!"