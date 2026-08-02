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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Doğa Kampı'nın ağustos dönemi pazartesi günü başlayacak.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul koordinasyonunda Eyüpsultan Belediyesi Çiftalan Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen organizasyon, 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kampa katılmak isteyen 9-13 yaş arasındaki çocuklar, spor.istanbul/doga-kampi adresinden ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

8 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KATILACAK

2021 yılından bu yana düzenlenen Doğa Kampı'nda bu yıl toplam 8 binden fazla çocuğun ağırlanması hedefleniyor.

Temmuz ayında 4 bini aşkın çocuğun katıldığı kampta her gün 215 çocuk misafir edilirken, katılımcılara üç öğün yemek hizmeti de sunuluyor.

ÇOCUKLARI DOĞAYLA BULUŞTURAN ETKİNLİKLER

Kampta çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak birçok etkinlik düzenleniyor.

Program kapsamında;

-Bisiklet sürüşü

-Okçuluk

-Oryantiring

-Doğada yaşam eğitimleri

-Tırmanış

-Drama atölyeleri

-Atletizm etkinlikleri yer alıyor.

Ayrıca kampta görev yapan 24 uzman eğitmenin yanı sıra çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla pedagoglar da bulunuyor.

TEKNOLOJİDEN UZAK, DOĞAYLA İÇ İÇE

İBB Doğa Kampı, çocukların sorumluluk bilinci, takım ruhu, paylaşma, yardımlaşma ve çevre duyarlılığı gibi değerleri deneyimleyerek öğrenmesini amaçlıyor.

Kamp süresince çocuklar teknolojiden uzak, doğayla iç içe bir ortamda vakit geçiriyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

Kampa katılan çocuklar için İstanbul'un iki yakasında belirlenen toplam sekiz noktadan ücretsiz servis hizmeti de sağlanıyor.

Transfer noktaları Avrupa Yakası'nda İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi, İBB Fatih Spor Kompleksi, Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Spor Tesisi ve İBB Başakşehir ÖZGEM; Anadolu Yakası'nda ise İBB Haldun Alagaş, Kartal Hasan Doğan, Pendik Kurtköy ve Çekmeköy Spor Kompleksleri olarak belirlendi.