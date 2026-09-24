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Kaynak: Haber Merkezi

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik

soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



Hakkında yakalama kararı bulunan Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.

BOLAK'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Sinan Bolat'ın avukatı Naim Karakaya, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz Mithat Sinan Bolak, hakkında devam eden hukuki süreç kapsamında mahkemedeki ifadesi için bugün ilk uçakla Türkiye’ye gelmiştir.

Türkiye’ye girişinin ardından mevcut prosedür çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirilen müvekkilimiz, istanbul(Çağlayan) Adliyesi’ne intikal ettirilmiştir. Buradaki usuli işlemlerin tamamlanmasının ardından, gün içerisinde Silivri kampüsündeki mahkeme huzurunda ifadesini vermesi beklenmektedir.

Müvekkilimiz, sürecin başından bu yana hukuki sürecin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmektedir. Gelişmeler doğrultusunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

Öte yandan Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.