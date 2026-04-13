İBB davasında tutuklular cezaevi şartlarına isyan etti

Geçtiğimiz hafta savunma yapan İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz, savunmasının sonunda Silivri’deki cezaevi koşullarını ve tanık olduğu ağır bir olayı şöyle anlattı: “Koğuşta 10 kişi iki aydan fazla yerde yattık. Tüm eşyalarımız çöp poşetindeydi. Bu poşet bende travma yarattı çünkü bizim bölümden ölen iki kişinin eşyaları kapıya çöp poşetiyle konuldu. Bu poşet olayı bende travma yarattı. Ayrıca koğuşta çoğu hasta yaşlılar var. Duşlarını, ilaçlarını alamıyorlar.”