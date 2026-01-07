İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB davasında şüpheli sıfatıyla adı ismi geçen iş insanı Mehmet Şahin'in Büyükçekmece'deki evinde 11,33 gram narketik madde ve içime hazır halde 4 adet 5,30 gram madde ele geçirildi.

27 Nisan 2025 yılında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadesi alınan Şahin, dosyaya adının eklenmesi sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

İFADESİNDE KENDİNİ AKP’Lİ İLAN ETTİ

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre Şahin, kendisini "Ben AKP'liyim İBB ve CHP ile uzaktan yakından herhangi bir ilişkim olamaz" şeklinde savundu.

İBB SORUŞTURMASINA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medya hesaplarında AKP'ye destek paylaşımlarında bulunan emlak danışmanı ve Beylikdüzü’ndeki Abat Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi Mehmet Şahin, İBB soruşturmasına, etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit Adem Soytekin’in ile olan telefon görüşmeleri sebebiyle İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ekipler tarafından 27 Nisan 2025 yılında Şahin’in Büyükçekmece’deki evinde ve Beylikdüzü’ndeki sahibi olduğu tıp merkezinde arama yapıldı.

EVİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şahin’in evindeki aramada ele geçirilen materyaller, önce polis tutanaklarına, sonra da emniyet tarafından hazırlanan fezlekeye şu şekilde yansıdı:

"…Büyükçekmece adresinde yapılan aramada; 1220 adet 200 TL'lik banknot, 500 adet 50 Euro banknot, üzerinde RAD 592567 sol kısımda İYG 5208827 seri numaralı Rossi markalı av tüfeği, 1000 adet 100 Euro banknot, 100 adet 50 Euro banknot, ikamette bulunan ve Büyükçekmece Polis Merkezi’nde tartımı yapılan, sarı renkli vakumlu paket içerisinde 11,33 gr gelen narkotik madde, içime hazır halde 4 adet 5,30 gr gelen ‘cigaralık’ diye tabir edilen narkotik madde, sağ tarafından CO16753P245 Made in Germany ibareli tabanca ve tabancaya takılı vaziyette bulunan şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 6 adet fişek ve SAB 322351 ibareli ruhsat, ele geçirilmiş olup, İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/4925 D. İş nolu kararına istinaden el konulmuştur."

Şahin, İBB dosyasına dahil olma sebebi olan Soytekin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin "Adem Soytekin hakkında belirtmiş olduğum soruşturma konusu, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturmaya ilişkindir" dedi.

"AKP'Yİ DESTEKLEDİM"

Şahin, ifadesinde iktidara yakın bir kişi olduğunu beyan ederek, kendisini "Çünkü 2024 yerel seçimlerinde aktif bir şekilde AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol'u makam arabam ve ofisim dahil olmak üzere açık bir şekilde destekledim. İBB ve CHP ile uzaktan yakından herhangi bir ilişkim olamaz" sözleriyle savundu.

“BU MADDE BANA AİT DEĞİL”

Balcı'nın aktardığına göre AKP'yi desteklediğini ifade edem Şahin hakkında 29 Nisan 2025 yılında savcılıkta verdiği ifadede evinde bulunan narkotik maddesi için karakolda farklı bir dosya kapsamında işlem yapıldı.

Evindeki uyuşturuculara ilişkin Şahin, "Bu madde de bana ait değildir. Evime misafir olarak gelen arkadaşımın içmiş olduğu bir maddedir" sözlerini sarf etti.