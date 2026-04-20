24. oturum, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün avukatlarının savunması ile başlayacak. Ardından Akyüz’ün avukatları söz alacak. Daha sonra İBB Boğaziçi Müdürü Elçin Karaoğlu’nun savunmasına geçilecek.

İNAN GÜNEY DE SAVUNMA YAPACAK

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de İBB davası kapsamında ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak. Güney hakkındaki iddianame, yargılama devam ederken tamamlanmış mahkemece İBB “yolsuzluk” davasının ek iddianamesi olarak kabul edilmişti. İBB davası bu iddianamenin kabul edilmesiyle bir çatı davaya dönüşmüştü.