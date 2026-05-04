CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aralarında da bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasında 31'inci celse başlamadan bitti. Çıkan tartışma üzerine mahkeme heyeti salonu boşaltarak ara verdi ve duruşma yarına ertelendi.

Salon boşaltılırken avukatlar, iktidara yakınlığıyla bilinen ve itirafçı Servet Yıldırım'la röportaj yapan iktidara yakın gazeteci Ferhat Murat'ı mahkeme heyetinin girdiği koridorda gördüklerini ve tehditvari şekilde kafa salladığını söyleyerek tutanak tuttu. Duruşma sırasında avukat Yiğit Akalın, "Ferhat Murat'ın girdiği yere ben neden giremiyorum" dedi. Ekrem İmamoğlu da "Oradan yalan haber yazıyor" dedi. Ferhat Murat'ın ayrıca basına ayrılan bölüm yerine mahkeme heyeti ve savcılara ayrılan bölümden duruşmayı takip ettiği de iddia edildi.

Ferhat Murat ile gazetecilerin ve avukatların koridordaki diyalogları da dikkat çekti. Görüntülerde hakimin odasına girmediğini iddia eden Murat'ın ifadelerinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görüştüğü ortaya çıktı. Yıldırım'a yeni yapılan duruşma salonu gezdirildi.