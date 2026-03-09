Kamuoyunda İBB Davası olarak bilinen davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görülüyor. Muhalefet ve vatandaşın ısrarlı taleplerine karşın TRT'den canlı yayınlanmayacak ve davaya katılım sınırlı tutulacak.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davası kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

BUGÜN YAŞANAN GELİŞMELER

16.41 Reddi Hakim reddedildi: Duruşma yarın sürecek

Mahkeme Başkanı, “duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu” iddiasıyla sanık

avukatlarının reddi hakim ve tefrik taleplerini reddetti. Duruşmanın ilk günü tamamlandı. Yarın kimlik tespitiyle devam edecek

15.39 Gözaltına alınan gazeteciler

Avukat Hüseyin Ersöz talebinin gerekçelerini anlatırken İBB soruşturmasında gözaltına alınan gazetecileri hatırlattı:

“6 gazetecinden bir tanesinin adli kontrol talebini şahsi olarak değerlendirip kaldırdınız. Sonra biz gazeteci Yavuz Oğhan için başvurduk ve onunki 1 ancak ay sonra kaldırıldı.”

15.20 Reddi hakim taleplerine devam

Ramazan Gülten ve Aykut Erdoğdu'nun avukatı Hüseyin Ersöz de, reddi hakim talebine katıldıklarını belirterek, "Bu yargılamanın sadece heyetinizin ele aldığı andan itibaren değil, soruşturmanın en başından itibaren hukuka aykırılıklar silsilesi olarak ele alınması gerekir" dedi.

14.55 Hakim şu an karar vermeyecek

Mahkeme Başkanı, reddi hakim talebine yönelik olarak şu anda karar vermeyeceğini söyledi. Başkan, “Daha iddianame özeti bile okunmadı. Şimdi karar vermeyeceğim. Usule ilişkin beyan verin” dedi.

14.53 Peş peşe reddi hakim talepleri

İmamoğlu'nun avukatlarının ardından söz alan Necati Özkan'ın avukatı Yiğit Akalın, "Hakkınızdaki red kararını değerlendirmeden talep vermek istemiyoruz" dedi.

Necati Özkan'dan sonra Serdal Taşkın'ın avukatı Ali Rıza Dizdar da aynı talepte bulundu.

14.35 Reddi hakim talebi

İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, mahkemenin bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu!

14.12 "Bize inanmıyorsanız makam araçlarınızı bırakın"

Verilen aradan sonra duruşma, İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan’ın avukatı Hasan Fehmi Demir’in usule ilişkin talepleriyle başladı. Davanın ağır güvenlik önlemleri altında başladığına değinen Demir, “Bize inanmıyorsanız bir kere makam araçlarınızı bırakın, sivil olarak girin, özel girişleriniz yerine ana kapıyı kullanın. Ne demek istediğimizi anlarsınız” dedi.

İmamoğlu’nun avukatı Demir, iddianamenin kabulünden sonra mahkemenin yapısının değiştirildiğini söyledi. Tutuklu sanıklara 80 bin sayfalık ek klasörler ve iddianamenin incelenmesi için 24 saat süre verildiği belirtti ve “24 saatte bu evrakların incelenmesi olanaklı mı?” diye sordu.

14.12 İmamoğlu elinde kitapla geldi

Ekrem İmamoğlu, elinde 'Millete Emanet' kitabı ile salona geldi. Salon girişinde elindeki kitabı kaldırıp sallayan İmamoğlu için yine alkış sesleri yükseldi.

14.11 Aziz İhsan Aktaş da salona getirildi

Aziz İhsan Aktaş da duruşma salonuna geldi. Aktaş salona jandarma eşliğinde getirildi.

14.01 Duruşma yeniden başlıyor

Duruşmaya verilen aranın dolmasının ardından tutuklu sanıklar salona getirilmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, aile yakınları ve izleyiciler salonda kalmaya devam ediyor. Özgür Çelik, seyircileri uyararak "Mahkeme esnasında alkış ve çekim konusunda azami hassasiyet gösterelim" dedi. Tutuklular alkışlar eşliğinde yerlerini alıyor

12.54 Özgür Özel: Bu salonu en son Ergenekon hakimi boşaltmaya çalıştı

Özgür Özel duruşma arasında salondan yaptığı açıklamada heyetin salonu boşaltma girişimi için, "Bu salonu en sonra Ergenekon hakimi boşaltmaya çalıştı" dedi. O hakimin darbeden sonra ceza aldığını hatırlatan Özel, sözlerinin devamında, "Anayasaya aykırı emir verdiğinizde bugünkü havaya, düzene değil anayasaya bağlı kalın. Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmuyor" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise heyetin salonu terk etmesinin ardından salondan çıkan heyet ile değil, Silivri'nin en üst düzey komutanı ve başsavcı vekili ile görüşme yaptıklarını söyledi. Heyetin aldığı kararın uygun olmadığını kendilerine ifade ettiklerini belirten Çelik, görüşmenin ardından seyircili olarak duruşmanın devam kararı çıktığını açıkladı.

11.42 Duruşmaya ara verildi

Heyet duruşmaya 13.30'a kadar ara verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ile yapılan görüşmelerin ardından duruşmanın seyircili olarak devam ettirilmesine karar verildi. Duruşmada CHP lideri Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri ve ailelerin kalacak. Diğer izleyiciler, partililer ve kurum temsilcileri duruşma salonundan çıkartılacak.

11.32 Heyet şart koştu

Mahkeme heyeti, izleyiciler salondan çıkmadan yargılamaya devam etmeyeceğini söyledi.

11.26 Tutuklu sanıklar salondan çıkarılıyor

Krizin ardından heyet salonu terk etti. Heyet başkanı çıkmadan, "Komutanım beklemeyin salonu boşaltın" dedi. Aileler ile CHP'liler salondan çıkmadı. Tutuklu sanıklar salondan çıkarılırken CHP heyeti hakim heyeti ile görüşmeye gitti.

11.19 İmamoğlu'ndan hakime: Kaçarak çıkamazsın

Mahkeme salonunu boşaltma talimatı verip salonu terk eden hakime İmamoğlu "Sen buraya yargılamaya gelmedin. Buradan kaçarak çıkamazsın" dedi.

11.19 Hakimden salonu boşaltma talimatı

Mahkeme Başkanı: Ben bu şekilde yargılamaya devam etmem. Salonu komple boşaltalım

11.15 İmamoğlu'na salondan çıkarılma uyarısı

İmamoğlu'nun savunma için kürsüye yürümesinin ardından yaşanan gerilim zapta geçirildi. Hakim zapta şu ifadeleri düşürdü:

“İmamoğlu kedisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek, defaatle uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği uyarıya riayet etmediği görülmekte, bir daha tekrar etmesi halinde salondan çıkarılacağı kendisine iletildi”

11.05 Mahkemede gerilim

Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüdüğü ve söz alma talebini hakime ilettiği aktarıldı. Mahkeme başkanı bu talebe, "Söz hakkını vermiyorum. Yerinizden kalkıp gelemezsiniz. Şu an bu şekilde devam edemezsiniz. Kafanıza göre kalkıp gelemezsiniz” şeklinde yanıt verdi.

11.02 İmamoğlu'nun savunması en son

İktidara yakın medyadan Yeni Şafak'ın muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre mahkeme Başkanı, "Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olması nedeniyle eylemlerden sorumlu olması nedeniyle en son savunmasını alacağız" dedi. Mahkeme başkanının daha yargılama yapılmadan İmamoğlu hakkında "örgüt lideri" demesi dikkat çekti.

11.02 İlk celsede tutuklu savunmaları

Sanıklar ve avukatların duruşma salonuna alınmalarının ardından mahkeme başkanının ilk celsede tutuklu sanıkların savunmalarını alacağını söylediği öğrenildi. Başkan, "İlk celse tutuklu sanıkların savunmaları alınacak. Nisan sonuna kadar haftada 4 gün yargılamaya devam edilecek. İkinci celse tutuksuz sanıklara geçilecek. Yargılamayı takip edip etmeme konusunda tutuksuz sanıkların takdirlerine bırakıyoruz" dedi. Tutuksuz sanıklar için yakalama kararı çıkarılmayacağı belirtildi.

10.40 Jandarma selama engel oldu

Tutuklu sanıklar salona girerken en büyük alkış kadın tutuklulardan geldi.

Gazeteci Hilmi Hcaloğlu'un aktardığına göre, izleyiciler ve sanıklar duruşma öncesinde birbirlerine el sallayarak selam verdi. Jandarma bunun üzerine sanıklara el sallamamaları uyarısında bulundu. Avukatlar bu karara tepki gösterdi.

10.25 İmamoğlu Duruşma Salonunda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu yargılandığı İBB Davasında duruşma salonuna geldi. İmamoğlu, salona girdiği sırada seyircilerden büyük alkış geldi. Alkışlar eşliğinde salona giren İmamoğlu, çevresini selamladı.

10.10 Özel Silivri'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'ye geldi. Özel şunları söyledi:

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK"

1 ay içinde insan içine çıkamaz diyordu. Son 3 gün içinde 5 şehirden geliyoruz. Birbirinin yüzüne bakamaz diyordu. Birbirinin yüzüne bakamaz hale gelenler karşımızda. Biz alnımız açık başımız dik. Arkadaşlarımızla birlikte milletin gözünün içine bakarak bu dava bir kumpas davasıdır! Tayyip Erdoğan'ın kendisinden sonraki cumhurbaşkanına kendisinden sonraki iktidara darbe girişimidir. Milletin vicdanına toslamıştır. Milletin vicdanından geri dönmüştür. Şimdi darbe sürecinin şekil şartını tamamlamak üzere davayı takip etmeye geldik

09.45 Seyirciler Salona Alınıyor

Saat 10.00'da başlaması beklenen duruşmayı takip etmek isteyen sınırlı sayıda izleyici duruşma salonuna alınmaya başladı.

09.10 Dilek İmamoğlu Silivri'de

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesi Silivri'ye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Halk TV'den Gamze Altunay'a konuştu:

Avukatların aktardığı kadarıyla bugün savunma yapılmayacak. Biz bu davaların TRT'den canlı yayınlanmasını istiyoruz.

08.50 Çalık'ın Ailesi Silivri'de

Davada tutuklu yargılanan Murat Çalık'ın ailesi duruşmayı takip etmek üzere silivri Cezaevi'ndeki durulma salonu önüne geldi.

NELER YAŞANDI?

İBB Davaları'nda 355 günün ardından ilk duruşma gerçekleşiyor. Dava hakkında neler biliniyor?

SORUŞTURMA ÖZETİ

Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı bazı iştiraklerde gerçekleştirildiği iddia edilen yolsuzluk iddiaları üzerine 2024 yılında başlatıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kamu zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırı işlemler gibi çeşitli suçlamalar yer aldı.

Dava dosyasında sanıklar hakkında 143 ayrı eylem kapsamında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve malvarlığını aklama gibi çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

İddianamenin en fazla tartışma yaratan bölümlerinden biri ise tanık ve özellikle gizli tanık ifadeleri oldu. CHP’li siyasetçiler ve sanıkların avukatları, soruşturmanın büyük ölçüde gizli tanık anlatımlarına dayandırıldığını savunarak dosyayı bu yönüyle eleştiriyor.

İddianame metninde yer alan dil de tartışma konusu oldu. Metinde 564 kez “duydum”, 969 kez “hatırladığım kadarıyla” ve 691 kez de dolaylı anlatım içeren “-mış/-miş” şeklinde ifadelerin geçtiği belirtiliyor.

"AHTAPOTUN KOLLARI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili kullandığı “ahtapotun kolları” ifadesi de iddianamede aynı şekilde yer aldı. Bu durum, dava dosyasının siyasi nitelik taşıdığı yönündeki eleştirilerin artmasına neden oldu.

Dosyada, birçok İBB bürokratı ve belediye yöneticisinin Ekrem İmamoğlu ve diğer yöneticilerle aynı konumda HTS kayıtlarına sahip olması da delil olarak gösteriliyor. Ancak söz konusu konumların büyük bölümünün belediyeye ait çalışma alanları olduğu belirtiliyor. Sanık tarafı bunun görev gereği doğal bir durum olduğunu savunuyor. Hatta İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu hakkında dahi benzer gerekçelerle suçlama yöneltildiği ifade ediliyor.

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de İBB iştiraklerinden Medya A.Ş. üzerinden yapılan ihaleler. Reklam panolarının belirli şirketlere verildiği, bu süreçte kamu zararına yol açıldığı ve “ecrimisil” adı altında para toplandığı iddia ediliyor.

İddianamede, kamu ihalelerinde kullanılan 21/B yöntemi de kamu zararına yol açan bir uygulama olarak değerlendiriliyor. CHP’li yetkililer ise bu yöntemin geçmişte ve halen birçok AKP’li belediye ile bakanlık tarafından da yaygın şekilde kullanıldığını vurguluyor.

Soruşturmanın 2019 öncesine uzanmaması da eleştirilen bir başka nokta. Çünkü dosyada adı geçen şirketlerin önemli bir bölümünün, AKP döneminde de belediyeden ihale aldığı ve çeşitli projelerde yer aldığı belirtiliyor.

160 MİLYAR "ZARAR" İDDİASI

Dosyada bahsedilen kamu zararının önemli bir kısmı, bir maden sahasına kaçak hafriyat döküldüğü iddiasına dayanıyor. Savcılık, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketi üzerinden bu süreçte Ekrem İmamoğlu’na kazanç sağlandığını öne sürüyor.

Öte yandan “160 milyar liralık kamu zararı” iddiası da tartışma konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG’in, bölgede heyelan riski bulunduğu gerekçesiyle döküme onay verdiğinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Ayrıca hafriyat dökümünden İstanbul Valiliği’nin yüzde 10 pay aldığı, İBB ile valilik arasında bu konuda bir protokol bulunduğu ve döküm yapılacak alanlara karar veren kurumun yine MAPEG olduğu ifade ediliyor. Buna rağmen dosyada karar verici kurumun yalnızca İBB gibi gösterildiği yönünde eleştiriler dile getiriliyor.

BAĞIŞLAR VE RÜŞVET SUÇLAMALARI

İddianamede, bazı bağış ve sosyal yardım işlemleri de rüşvet suçlaması kapsamında değerlendiriliyor. Market kartı alan veya bağış yapan bazı kişiler de bu kapsamda yargılananlar arasında yer alıyor.

Örneğin Şişli’de faaliyet gösteren Taş Yapı’nın sahibi, kendisinden rüşvet istendiğini ve bunu kabul etmediği için cezai işlem uygulandığını iddia ediyor. Bu iddialar kapsamında Resul Emrah Şahan tutuklandı. Ancak belediye yönetimi, ilgili yazışmaları mahkemeye sunarak işlemin rutin bir denetim sonucu uygulanan ceza olduğunu ve projede usulsüzlük tespit edildiği için yaptırım uygulandığını savunuyor.

Benzer şekilde bir kreş bağışı da dosyada rüşvet talebi olarak yer aldı. Söz konusu bağışın, bir iş insanının belediyenin talebi doğrultusunda yapmak zorunda kaldığını ileri sürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan daha önce hakkında soruşturma yürütülen ve takipsizlik kararı verilen Murat Çalık da benzer bir ihale dosyası nedeniyle yeniden yargılanan isimler arasında bulunuyor.

YENİ DURUŞMA SALONU BİTMEDİ

Dava kapsamında çok sayıda kişinin tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunan mevcut duruşma salonlarının yetersiz olabileceği gerekçesiyle yeni bir salonun inşaatına cezaevi otoparkının bir bölümünde başlandı. Cezaevinin önüne inşasına başlanan duruşma salonu ise henüz tamamlanmadı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Mart'ta gönderdiği talimat yazısında, duruşmanın Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonlarında bulunan 1 No’lu salonda gerçekleştirileceğini bildirdi. Mahkeme, sanık sayısının fazlalığı, dosya kapsamı ve güvenlik gerekçelerini dikkate alarak duruşma düzenine ilişkin ayrıntılı tedbirler belirledi.

SALONA KARTLA GİRİLECEK

Mahkeme, duruşma salonuna girişlerin kartlı sistemle yapılacağını, sanıklar, avukatlar, tanıklar, basın mensupları ve görevliler için giriş kartı hazırlanacağını duyurdu. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müdafi ve vekillerinin salona öncelikli olarak alınacağı belirtildi.

Basın mensupları için ise akreditasyon ve güvenlik değerlendirmesi şartı getirildi. Buna göre salona en fazla 5 yabancı basın mensubu alınacak. Ulusal basın kuruluşlarından, aynı basın grubundan yalnızca bir kişi olmak üzere toplam 20 basın mensubu kabul edilecek.

Yazılı ve görsel basın kuruluşları birer temsilci ile duruşma salonunda yer alabilecek. Salonda yer kalmaması halinde diğer basın temsilcileri için duruşmanın ekranla yansıtılacağı ayrı bir bölüm oluşturulacak.

AVUKAT VE YAKINLAR İÇİN SINIRLAMA

Her sanığın en fazla 3 müdafi ile temsil edilebileceği kaydedildi. Avukatlar için ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyicilere ayrılan alanın bir kısmının müdafilere tahsis edilebileceği belirtildi. Sanıklar, avukatlar, basın mensupları ve görevlilerin salona alınmasının ardından, fiziki imkanlar ölçüsünde her sanığın birinci derece yakınına öncelik tanınacağı ifade edildi.

KAYIT YASAĞI

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 183. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi hatırlatılarak, duruşma sırasında sesli ve görüntülü kayıt cihazlarının kullanılamayacağı vurgulandı. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Olası sağlık durumları için duruşma salonu binasında doktor ve sağlık personeli hazır bulundurulacağı, tutuklu sanıkların duruşma saatinden önce salona nakledileceği ve güvenlik önlemlerinin ilgili kolluk birimlerince alınacağı kaydedildi. Mahkemenin talimat yazısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi.

MAHKEME HEYETİNDEN SON DÜZENLEME

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, yarın başlayacak duruşma öncesinde, duruşma düzenine ilişkin yeni bir müzekkere yazdı. Mahkeme yazısına göre, duruşma için cezaevi yerleşkesine gelenler, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, tutuklu sanık yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sıralamasına göre salona alınacak.

SİLİVRİ ÇEVRESİNDE 1 AYLIK YASAK

Bu arada, Silivri Kaymakamlığı'nın, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde 1–31 Mart tarihleri arasında toplantı, basın açıklaması, çekim ve slogan atma gibi birçok eylemi yasakladığı belirtildi. Ancak yazılı bir açıklama yapılmadı.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı evinde gözaltına alındı. İmamoğlu aynı saatlerde resmi X hesabından, "Büyük bir zulümle karşı karşıyayız ama yılmayacağım. Kendimi milletime emanet ediyorum" dediği bir video yayınladı.

Aynı operasyonda Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 23 Mart'ta 20 kişi tutuklandı. Daha sonra İBB’ye yönelik operasyonlar dalga dalga devam etti ve toplam 106 kişi tutuklandı.

İDDİANAME 237 GÜN SONRA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 cumhuriyet savcısı ve bir başsavcıvekili tarafından yürütülen soruşturma, 237 gün sonra tamamlanarak yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame, 11 Kasım tarihinde, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından adliyede görevli muhabirlerle yapılan toplantıda kamuoyuna duyuruldu. İddianamede, 106’sı tutuklu, 170’i adli kontrollü, 7’si yakalama emriyle aranan olmak üzere toplam 402 sanık yer alıyor.