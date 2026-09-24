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Kaynak: ANKA

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 436 kişinin yargılandığı İBB davasının 87'nci duruşması görüldü. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Duruşmada savunma yapan isimlerden biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat oldu.

“KENTİN DEĞERİ 3 KURUŞLUK REKLAM GELİRİNİN ÇOK ÖTESİNDE”

Hem kentsel tasarım hem de miras koruma alanlarında sorumluluk aldığını belirten Polat, restorasyon çalışmaları sırasında geniş reklam alanlarının bulunduğunu ancak bu alanlardan çıkar sağlama amacıyla hareket etmediklerini savundu.

Polat, “Çıkar sağlamak gibi bir niyetimiz olsaydı bu alanlarda reklamla ilgili işlem yapardık” dedi. İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin çalışmalarına değinen Polat, “Benim için bu kentin değeri 3 kuruşluk reklam gelirinin çok ötesindedir” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN “SUÇ ÖRGÜTÜ” SORUSU

Polat'ın savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu soru yöneltti. İmamoğlu, Polat'a 2019'dan bu yana görev yaptığı süreçte herhangi bir baskı veya vesayet altında kalıp kalmadığını sorarak, “Bir suç örgütü, ‘Sistem’ gibi hususları yaşadınız mı?” dedi.

Polat ise bu soruya, “Kesinlikle böyle bir şey olmamıştır” yanıtını verdi. Çalışma yöntemlerinde bilgi, liyakat ve uzmanlığın esas olduğunu savunan Polat, kendisine herhangi bir talimat verilmediğini söyledi.

REKLAM ALANLARIYLA İLGİLİ TALİMAT İDDİASINA YANIT

İmamoğlu ayrıca Polat'a görev yaptığı dönemde “Şu reklamları indirmeyin” veya “Şunları kaldırın” şeklinde herhangi bir talimat alıp almadığını sordu.

Polat, böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek Kentsel Tasarım Müdürlüğündeki kararların yönetmelik ve komisyon kararları doğrultusunda verildiğini savundu. Dosyalardaki başvuru sahiplerinin kim olduğunu dahi bilmediğini söyleyen Polat, herhangi bir yöneticiden reklam alanlarına ilişkin talimat almadığını ifade etti.

Duruşmada Polat'ın savunması, sorgusu ve avukat beyanlarının tamamlanmasının ardından diğer sanıkların savunmalarına geçildi. 87'nci günün sonunda 9 kişinin daha dinlendiği belirtildi.