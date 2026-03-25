Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası duruşmalarında görüntü kaydı alındığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını açıklamıştı.
Başsavcılığın sosyal medya X platformundan gerçekleştirilen açıklamada, paylaşımların takibi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği de ifade edilmişti.
BİR KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen ikinci açıklamada soruşturma kapsamında bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
Açıklamada hakkında gözaltı kararı verilen E.Y.T. isimli kişinin, "sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı" öne sürüldü.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"
CEZAEVİ YERLEŞKESİNDEKİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Hakkında gözaltı kararı bulunan E.Y.T. isimli kişi, İBB Davası'nın duruşmasını izlediği esnada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak cezaevi yerleşkesindeki karakola götürüldü.
Şüpheli kişinin, bu geceyi karakolda geçireceği ve yarın Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.