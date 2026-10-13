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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 97. günü başladı.

Dünkü duruşmada mahkeme başkanı, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşma takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, birleştirilen dosya kapsamında tutuklu yargılanan sanıkların savunmaları alınacak, yarın ise Ekrem İmamoğlu’na söz verilecek.

İMAMOĞLU 4 GÜN SAVUNMA YAPACAK

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. İmamoğlu, İBB Davası kapsamında çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü savunma yapacak.

İMAMOĞLU, DURUŞMAYA GECİKMELİ KATILACAK

53'ü tutuklu, 436 sanıklı davanın dün görülen 96. gününde Mahkeme Başkanı, birleştirilen ek iddianame kapsamında tutuklu yargılanan sanıkların bugün savunmalarının alınacağını, çarşamba günü ise Ekrem İmamoğlu’na söz verileceğini açıklamıştı.

Tutuklu sanıkların duruşma salonuna getirildiği sırada izleyiciler, “Foncular içeri, başkanlar dışarı” sloganı atarak sanıklara destek verdi.Yarın savunma yapması beklenen İmamoğlu ise henüz duruşma salonundaki yerini almadı. Yarın yapacağı savunmaya hazırlandığı belirtilen İmamoğlu'nun duruşmaya birkaç saat geç katılacağı ve erken ayrılacağı öğrenildi.

İBB Davası’nın 97’nci gününde, birleştirilen ek iddianame kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı. Hakkındaki eylem sayısının 137’den 149’a yükseldiğini belirten Keleş, “12 eylemin tamamının olay anlatımında benim tarafımdan gerçekleştirilen tek bir fiil yoktur” dedi. Sukas, Ekrem İmamoğlu’nun 7 Şubat 2024’te Ağaç A.Ş.’yi ziyaretinde seçimler için para toplanmasının konuşulduğu iddiasını reddetti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen İBB Davası’nın 97. gününde, birleştirilen ek iddianame kapsamında sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Duruşmada ilk olarak, ana iddianamede tutuklu, birleştirilen ek iddianamede ise tutuksuz yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savunma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ek iddianamede, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile ilgili 12 eylemden “örgüt yöneticisi” sıfatıyla sorumlu tutulduğunu belirten Keleş, şunları söyledi:

"Bu 12 eylemin tamamının olay anlatımında benim tarafımdan gerçekleştirilen tek bir fiil yoktur. O 12 eylem bakımından adı geçen iş insanları, İBB veya iştirak çalışanlarının hiçbirinin hakkımda aleyhe beyanı yoktur. Adım, yalnızca eylemlerin başında yer verilen şüpheli listesinde ve eylemlerin sonunda yer verilen ‘örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi şüpheli Fatih Keleş’in cezalandırılmalarına’ şeklinde kalıp sevk cümlesinde geçmektedir. Bu cümle, 12 eylemin 12’sinde de kelimesi kelimesine tekrar ediliyor. Böylece hakkımda cezalandırılmam istenen eylem sayısı da 137’den 149’a çıkmış oldu.”

Keleş, ek iddianamedeki 144 ile 151 numaralı 8 eylemin İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın 2020-2024 yılları arasında yaptığı bitkisel materyal alım ihalelerine, 152 ile 155 numaralı 4 eylemin ise Ağaç A.Ş.’den iş alan firmalarla ilgili rüşvet iddialarına ilişkin olduğunu belirtti.

Söz konusu ihalelerde herhangi bir görev veya yetkisinin bulunmadığını savunan Keleş, “Yapılan bu ihalelerin ve işlerin varlığını bile ek iddianameden öğrendim. İhaleyi kazanan firmaların sahiplerini de tanımıyorum. Hiçbiriyle bir görüşmem, bir irtibatım veya iş ilişkim olmadı” dedi.

“İLK SAVUNMAMDA DA ‘PARA NEREDE?’ DİYE SORMUŞTUM”

Ek iddianamede kendisine örgüt yöneticiliği sıfatıyla sorumluluk yüklendiğini belirten Keleş, Ağaç A.Ş.’deki herhangi bir yöneticiye veya çalışana talimat vermediğini savundu.

Savcılığın, şirketlerden toplandığı iddia edilen paraların “sistem” olarak adlandırılan yapıya aktarıldığı yönündeki suçlamalarına değinen Keleş, şunları söyledi:

“İlk savunmamda ‘Para nerede?’ diye sormuştum. Bugün de aynı yerdeyim, aynı soruyu bir kez daha soruyorum: Para nerede? Soruşturma makamı tarafından ileri sürülen Sistem esasında her ne ise iddianamenin hiçbir noktasında somutlaştırılmamış, bazen mekansal bir yer, bazen bir fon, bazen de örgüt adı gibi kullanılmıştır."

MASAK tarafından banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mal varlığının incelendiğini belirten Keleş, “Yasal ve vergisi ödenmiş ticari gelirlerimin dışında tek bir kuruş kara para, gizli fon veya açıklanamayan bir artış tespit edilememiştir. Daha önce de söylemiştim, tekrar ediyorum: Büyük para iz bırakır. Bu dosyada o iz yoktur. Çünkü o para yoktur” ifadelerini kullandı.

ALİ SUKAS: “BUGÜN DOĞUM GÜNÜM, İNŞALLAH BİR DAHAKİNDE AİLEMLE ÖZGÜR OLURUM”

Keleş’in ardından birleştirilen ek iddianame kapsamında tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı.

Sukas, “Bugün benim doğum günüm. Böyle bir günde sanık kürsüsünde olmak çok farklı duyguları insana yaşatıyor. İnşallah bir dahaki doğum günümde ailemle özgür olurum diye düşünüyorum” dedi.

Ağaç A.Ş.’nin 2019-2024 yılları arasındaki faaliyetlerini anlatan Sukas, şirketin geçmiş yıllara kıyasla daha düşük ihale hacmiyle çalıştığını belirtti. Sukas, 2016 yılında Ağaç A.Ş.’nin İBB’den tek bir ihaleyle 1,7 milyar liralık iş aldığını, kendi görev döneminde ise şirketin tüm alım ve bakım işlerinin toplamının İBB’deki rutin bir ihalenin yaklaşık maliyeti kadar olduğunu savundu. Ali Sukas, “Fatih Keleş’le ben bu yönde bir toplantı yapmadım. Ertan Yıldız zaten düzeltti onu” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN AĞAÇ A.Ş. ZİYARETİNE İLİŞKİN İDDİALARI REDDETTİ

Sukas, "Ekrem İmamoğlu’nun 2024 yerel seçimleri öncesinde Ağaç A.Ş.’yi ziyaret ederek 2023 seçimlerinde az para toplandığı gerekçesiyle kendisini azarladığı" yönündeki iddialara da yanıt verdi. Söz konusu görüşmenin, 7 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştiğini belirten Sukas, o dönemde İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimlerde iş birliği yapılmaması kararı üzerine görevinden ayrılmayı düşündüğünü anlattı.

Siyasi kimliği nedeniyle kendisi ve İBB yönetimi hakkında tartışmalar yaşanabileceğini düşündüğünü söyleyen Sukas, istifa düşüncesini Ertan Yıldız’a ilettiğini, Yıldız’ın da İmamoğlu ile görüşeceğini söylediğini aktardı.

Sukas, İmamoğlu’nun 7 Şubat 2024 sabahı Ağaç A.Ş.’ye geldiğini, görüşmenin yaklaşık 15-20 dakika sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Ben, 'Başkanım böyle böyle, bu süreç böyle yaşandı, ben böyle biliniyorum, burada hem benim üzerime gelirler' dedim, o zaman İSTGÜVEN Genel Müdürü vardı Ahmet Bey, o istifa ederek ayrılmıştı, o da İYİ Partili biliniyordu. Burada ben kaldım, onun adının kıyasını yaparak 'Hem İYİ Parti tarafından hem CHP tarafından çok üzerimize gelirler, beni yıpratmaya çalışırlar. Size de bu anlamda çok spekülasyon yapılabilir, böyle bir süreci yaşamaktansa ben bırakabilirim' dedim. O da hatta bana 'Yoruldun mu?' dedi. 'Yorulmak değil, ama süreç bunu düşündürüyor' dedim. 'Yorulmadıysan çalışmalarından memnunum, siyaset sizin işiniz değil, siyaset bizim işimiz. Sen işine bak. Senin çalışmalarından, şirketi yönetiminden memnunum' dedi.”

"EDEPSİZCE YAPILAN ŞEYLER, UYDURMALAR"

Sukas, İmamoğlu ile görüşmenin makam odasında gerçekleştiğini, görüşmede para veya ihale konularının gündeme gelmediğini belirterek, "15-20 dakikalık görüşmenin ardından zaten başka randevuları vardı. Ayrıca, benim odamda görüştük, teras katında falan görüşmedik. Bu edepsizce yapılan şeyler, uydurmalar. Randevulu misafirleri geldi oraya ben başka bir odaya geçtim. Konu bundan ibarettir. Burada ne iş, ne ihale, ne para... Yani bunu konuşmaktan gerçekten edep ediyorum” diye konuştu.

Sukas, Ertan Yıldız’ın "kendisini birkaç kez görevden almak istediği ancak İmamoğlu’nun buna izin vermediği" yönündeki beyanını da reddederek, görevden ayrılmayı kendisinin düşündüğünü ileri sürdü.

Savunmasında Ağaç A.Ş.’nin faaliyetlerinin teknik uzmanlar tarafından yeniden incelenmesini isteyen Sukas, yeni bilirkişi görevlendirilmesi talebinde bulundu. Sukas, “Görev sürem boyunca sadece İstanbul halkının ve kurumumun menfaatleri doğrultusunda çalıştım. Üzerime atılan tüm suçlamaları kesinlikle reddediyorum. Öncelikle tahliyemi, sonuçta beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya ara verildi.