Bir önceki celsede savunma yapan Ali Sukas suçlamaları reddederken, savcılığın delilleri ve grafikleri mahkemede tartışma konusu oldu. İmamoğlu söz konusu iddialara 'çöp niteliğindedir' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu toplam 402 sanıklı davada dün üçüncü haftaya girildi. Yargılama bugün, 9. duruşmayla devam edecek.

Davanın bugün Şişli Belediyesi’ne yönelik suçlamalarla, ilk olarak eski belediye danışmanlarından Akın Ertürk, daha sonra ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.

11.00 Sukas'ın avukatı: Yargıtay içtihatlarında böyle bir kategori yok

Ali Sukas’ın avukatı Beyza Nur, iddianamede yer alan ‘Özel Vasfa Haiz Üye’ kavramının ne kanunda ne de Yargıtay içtihatlarında böyle bir kategori olmadığını belirterek, “Bu, suçların ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı bir şekilde, alt sınırdan uzaklaşmak maksadıyla iddia makamı tarafından kurgulanmış bir kavramdan ibarettir.” dedi.

10.45 Duruşma başladı

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre avukatlar CHP'li 5 ismin duruşmaya girmesinin engellenmesine itiraz etti.

Mahkeme başkanı, "sizinle ilgili bir durum değil savunmanıza başlayın" dedi. Bir avukat, "duruşmanın aleniyeti bizi de ilgilendirir" sözleriyle yanıt verdi. Mahkeme başkanı ise "başsavcılığın takdirinde uygulama onlara bıraktık" açıklamasında bulundu. Öte yandan duruşma savcısının değiştiği belirtildi. Savcının bugünlük gelmediğ ve yerine vekaleten başka bir savcının bakacağı öğrenildi. Duruşma Ali Sukas'ın avukatının savunmasıyla devam ediyor.

09.59 CHP'li beş isim binaya alınmayacak

İBB Davası'nda dokuzuncu celse öncesi mahkeme heyetinin dördü milletvekili olan beş CHP'linin mahkeme binasına alınmayacağını aktardığı öğrenildi.

Mahkeme başkanın sözlü talimatıyla yasaklanan CHP'liler şöyle

sıralandı:

Ali Mahir Başarır

Mahmut Tanal

Turan Taşkın Özer

Özgür Karabat

Bahadır Erdem

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davanın 8. duruşması yapıldı ve yargılamada üçüncü haftaya girildi. Duruşmanın odağında, Ağaç AŞ Genel Müdürü olan tutuklu sanık Ali Sukas’ın savunması vardı.

Sukas savunmasında, hakkında yöneltilen rüşvet ve örgüt üyeliği suçlamalarını tamamen reddetti; böyle bir örgütün varlığını kabul etmediğini, ihalelere müdahale etmesinin mümkün olmadığını ve somut delil bulunmadığını söyledi. Ayrıca kaçma imkânı olmasına rağmen kaçmadığını, suçsuz olduğuna inandığını ve beraat beklediğini ifade etti.

Duruşma sırasında savcılığın sunduğu tablo ve grafikler tartışma yarattı. Ekrem İmamoğlu bu verileri çok sert sözlerle eleştirerek “çöp niteliğinde” olduğunu söyledi ve iddiaların dayanaksız olduğunu savundu. Sanık avukatları da iddianamedeki delillerin kendi içinde çelişkili olduğunu ileri sürdü. Sukas’ın avukatı Kaptan Yılmaz ise özellikle HTS kayıtları ile banka hareketleri arasındaki uyumsuzluklara dikkat çekerek iddianamenin çelişkili olduğunu savundu.