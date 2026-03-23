Tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasının sekizinci duruşması bugün görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı davada 107 kişinin tutuklu, 5 sanık ise müşteki sıfatı taşıyor.

DURUŞMALAR CEZAEVİ KARŞISINDAKİ SALONDA

Dava, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda sürdürülüyor.

Yargılamanın ilerleyen günlerinde, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da savunma yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ DURUŞMALARDA ÖNE ÇIKAN

Bir önceki duruşmada, örgüt sistemine para aktardığı iddia edilen Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı. Sukas, dosyada somut delil bulunmadığını ifade etti.

Ağaç A.Ş. Özel Kalem Müdürü Murat Or ise itirafçı olduğu yönündeki iddiaları reddederek herhangi bir para alışverişine tanık olmadığını belirtti. Or, savcılık ifadesinde maddi hatalar bulunduğunu ve bazı beyanların yanlış yazıldığını dile getirdi.

MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti, avukatların bayram öncesi tutukluluk değerlendirmesi yapılması yönündeki taleplerini kabul etmedi. Duruşmada ayrıca salona girişlerle ilgili kısıtlamalar da tartışma konusu oldu.

Sanıkların yalnızca bir yakın akrabasının duruşma salonuna alınması ve bazı siyasi isimlere yönelik sınırlamalar gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu, bu uygulamayı eleştirerek sınırlamaların adil yargılama sürecine katkı sağlamayacağını ifade etti.

Mahkeme başkanı ise ailelerden kimsenin dışarıda bırakılmaması yönünde talimat verdiğini ve siyasilere yönelik özel bir sınırlama bulunmadığını belirtti.

BİNLERCE YILLIK HAPİS TALEBİ

İddianamede, 142 farklı eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.