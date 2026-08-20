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Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 68. oturumu bugün itibarıyla başladı. Bu celsede, tutuksuz sanıkların dinlenmesine kaldığı yerden devam edilecek. Gözlerin çevrildiği bugünkü duruşmada, 'örgüt yöneticiliği' iddiasıyla cezaevine girdikten sonra 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak ifade veren ve ardından 'ev hapsi' şartıyla serbest bırakılan iş adamı Ertan Yıldız'ın savunmasını yapması öngörülüyor.

Birgün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar da katıldı. Tutuklu isimlerin savunma yaptığı ilk celse temmuz başında tamamlanmıştı. İmamoğlu'nun ilk celsede 'susma hakkını kullandığı' gerekçesiyle savunma yapmasına izin verilmemişti.

İBB Davası’nın 68’inci günü, tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam ediyor. Saat 21.00 itibarıyla 13 tutuksuz sanık savunma yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 68’inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılıyor.

İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun ardından iş insanı Adem Kameroğlu, SEGBİS yoluyla Muğla’nın Bodrum ilçesinden duruşmaya katıldı. Kameroğlu, şunları söyledi:

“Ben özellikle mülki işlerde devlet işleriyle, bürokrasi işleriyle önüme çıktığı zaman hemen ‘Olsun, verelim gitsin. Yeter ki işi bitirelim’ zihniyetiyle mücadelenin içinde oldum. Geldiğimiz noktada baktım ki bir süre sonra kuralıyla oynamazsam burada ben oyunu kaybederim. Konu Pelican Hill villalarıdır. 2013’te villalara başladık. 2016’da da bu villaların inşaatı başlayınca ikisi birlikte yoğun bir trafik başladı. 2017’de ne oldu? Biz ne oldu da bu villayı verdik? Ben savcılıkta verdiğim ifadelerin hepsinin arkasındayım. Ekrem Bey ve ailesi projeyi ziyaret ettiler. Benim o gün haberim yoktu. Sonraki süreçte onların genel müdürü Tuncay Yılmaz ile trafiğimiz başlamıştı. Onun talebi doğrultusunda, ‘Biz bu evi Ekrem Başkan’a almak istiyoruz. Biz ama ilk etapta her türlü indirimi yap bize, gerekiyorsa maliyetine’ denildi. Ben de ‘Gerekirse yapayım, ne yapayım’ Başka itiraz etme şansım var mı? Yok. Güzel bir yer seçtiler. Ben maliyete yakın çıkarttım, 1,5 milyon lira. ‘Ama biz bu parayı hemen ödeyemeyiz. Ne yapacağız? Bize 2-3 seneye yayılan bir vade süreci olsun’. Peki. 2017 ile 2019 yılları arasında oluşan 1,5 milyon lirayı parça parça, yani 12 tane 100 bin liralık senet, bir tane 300 bin liralık çek olarak anlaşma yapıldı. Ödeme safhası gelmeye başladığında bize bir haber geldi, ‘Biz bu villaların ödemesini yapmak istemiyoruz. Bunlar kayıttan çıksın, biz bunları yedireceğiz. Siz bize sonra tekrar bunları iade edeceksiniz’. Peki dedik, yapacak bir şey yok. Zaten biz bunu maliyetine veriyorduk. Bana söylenen bir şeye benim itiraz etme şansım var mı? Yok.”

“TEHDİDİ BANA ANLATMADINIZ”

Savunmasının ardından İmamoğlu, Kameroğlu’na soru sormak için söz aldı. “Buluşmalarımızda zorda kaldığınızı veya tehdide maruz kaldığınızı ve ödediğiniz bu paraları geri vermek zorunda kaldığınızı niçin bana bir kez bile anlatmadınız” diyen İmamoğlu’na Kameroğlu, “Siz olmasanız dahi sizin yanınızda veya sizin etrafınızda olan insanların talimatı, bizim için her zaman için başkanın talimatı yerine geçti. Nihayetinde ben bu 155 No’lu villa için Kameroğlu İnşaat’ın kasasına 1 kuruş dahi almadım. Orada satışta gözüken 1 milyon 500 bin TL’yi de defaten söyledim, tekrar söyleyeceğim. Biz iade ettik. Tuncay Bey sizin genel müdürünüz efendim. Sizin genel müdürünüz sizin adınıza konuşur” dedi.

“TEHDİDİNİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

İmamoğlu’nun “Neyle tehdit edildiniz” sorusuna da Kameroğlu, “Sizin direkt tehdidiniz söz konusu değil fakat işlerimize engel olunmaması, işlerimizin sekteye vurulmaması, işlerin ağırdan alınmaması için iyi geçinmek, bunları yapmak zorundaydık. ‘Sizler bize baskı yaptınız’ demedim ben. Orayı düzeltelim isterseniz. Biz bunu yapmak zorunda olduğumuzu hissettik” yanıtını verdi.

“İNŞAAT DURDURULDUĞUNDA BÜYÜKŞEHİR AK PARTİ’DEYDİ”

İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın avukatı Ali Kemal Yıldız’ın “‘Belediyenin yapacaklarından korktum’ diyorsunuz ya. Bu inşaatla ilgili belediyeden korkacağınız hiçbir şey yok. Neden böyle bir şeyi kendinize mecbur hissettiniz” sorusuna Kameroğlu, “Büyükşehir belediyesi gelip inşaatımı durdurdu 45 gün. Nasıl korkmayayım” karşılığını verdi. “Ne zaman oldu bunlar? Hangi partiydi o” sorusuna da Kameroğlu, “2017 Haziran ayında, 45 gün. AK Parti’ydi büyükşehir” diye yanıt verdi.

“ÖZGÜNER’E TELEFONU OCAKTA VERDİM”

İBB Özel Kalem personeli Burcu Ciner Şimşek, itirafçı Naim Erol Özgüner’in, İmamoğlu’nun telefonuna ilişkin “19 Mart’ta telefonu aldım” beyanına karşı “Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben 2025 yılının ocak ayında telefonu kendisine teslim ettim. 19 Mart’ta artık bu telefon zaten bizim hayatımızdan çoktan çıkmıştı. Bu telefon zaten belediye envanterine kayıtlı, bu da rutin bir uygulama” dedi.

“CİHAZI AÇIP PARÇA SÖKEMEM, KALP PİLİM VAR”

İSPER’de engelli kadrosunda geçici görevle büro personeli olarak çalıştığını belirten Davut Bildik de savunmasında şunları dile getirdi:

“İddianamede benimle ilgili konu, başkanlık konutundaki kamera kayıt cihazlarının sökülmesi ile ilgili ama tarafımca yaşanan olaylar iddianamede çok farklı yorumlanmış. Aslında yaptığım iş, kayıt cihazını söküp ilgili birimin personeline teslim edip işimin bitmesi şeklinde. Yani belediyede sıradan yapılan herhangi bir işlemden farkı yok benim için bunun çünkü normal şartlarda benim yaptığım iş bu zaten. Güvenlik müdürlüğü gibi iş takibi yapıyorum. Yaptığım şey benim için sıradan bir olaydı. Sadece yaptığım, yapmam gereken işi yaptığım için 11 ay cezaevinde kaldım. Kayıt cihazlarının içerisindeki hard diskleri söktüğüm ve bunları gizlediğim şeklinde bir yorum var iddianamede. Ben teknik bir personel değilim. Bu konuya ait herhangi bir yetki belgem veya bunu yapabilecek bir yetkinliğim yok. Aynı zamanda kalp pili kullanan bir adamım. Herhangi bir cihazın içini açıp da içinden bilmem ne parçalarını, herhangi bir parçayı sökecek ne teknik yetkinliğe sahibim ne teknik bilgiye sahibim ki bir de kalp pilim var. Bunun yüzünden kesinlikle dokunamam böyle bir cihaza. Dolayısıyla bunu kesinlikle reddediyorum. Ben o cihazları söktüm, söktüğüm gibi aynen karşı tarafa teslim ettim.”

“HEM AK PARTİ HEM CHP DÖNEMİNDE 10 YILDIR ÇALIŞIYORUM”

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, şöyle konuştu:

“3 bin 800 sayfalık büyük bir iddianame içerisinde adım sadece 18 numaralı eylemde geçiyor. Bu eylem Bayram Yıldırım’ın anlatımlarına dayanarak bu eylem kapsamında rüşvete aracılık etmek ile suçlanıyorum. 2016 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şoför olarak çalışmaya başladım. Hem AK Parti hem CHP dönemi dahil olmak üzere 10 yılı aşkındır İBB’de makam şoförlüğü yapıyorum. 2019 yılından 2025 Mart ayına kadar Başkan Danışmanı Sayın Murat Ongun’un şoförlüğünü yaptım. Ben adaletin varlığına inanarak burada konuşuyorum çünkü başka tutunacak bir şeyim yok. Benim tek güvencem bu mahkemenin vicdanı ve adaletidir. Sayın heyetten istediğim benim hayatımı, ailemi ve özgürlüğümü sadece bir iddiaya değil; gerçek delillere bakarak değerlendirmeniz. Dosya kapsamında somut hiçbir delil bulunmamaktadır. Yalnızca kendisini kurtarma çabası içinde olan iftiracı Bayram Yıldırım’ın gerçek dışı beyanlarına dayanarak şu an sanık kürsüsündeyim.

“İFTİRA ATMADIĞIM İÇİN BURADAYIM”

Hakkımda iftiralarda bulunan Bayram’ı Ertan Yıldız’ın şoförü olması nedeniyle tanırım. Kendisiyle arkadaş bile değilim. 2023 yılından beri de Bayram ile hiç yüz yüze gelmedik. Ben suç işlediğim için değil, Murat Ongun’un şoförü olduğum için buradayım, iftira atmadığım için buradayım. Ben 42 yaşında bir insanım. Halkalı’da 1 artı 1 evde yaşayan, 4 çocuğuna ve eşine bakmaya çalışan sıradan bir babayım. Çocukları için çalışan, hayatı boyunca alnının teriyle helal ekmek kazanan bir insanım. Ben suçsuzum. Hem AK Parti hem CHP dönemi dahil olmak üzere 10 yılı aşkındır İBB bünyesinde makam şoförlüğü görevini yerine getirdim. Suç unsuru taşıyacak bir eylemde bulunmadım. Hakkımdaki tüm iddiaları tamamen reddediyorum. 2 Nisan 2026 tarihinde Sayın Mahkemeniz tarafından yapılan tutukluluk incelemesinde diğer şoför arkadaşlar ile tahliye oldum. Tek bir yalan beyanla 9 ay boyunca ailemden ve evlatlarımdan koparılarak haksız yere hapis yattım.”

“ANNEM KANSER OLDU”

İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ın makam şoförü Mustafa Bostancı, şunları söyledi:

“Bayram adlı şahsın verdiği ifadeyi okudum. Onun verdiği tarihlerde beni, bağlı olduğu Ertan Yıldız tarafından talimat geldi bana. Bir kolinin olduğunu, o koliyi de benim yanımda çalıştığım başkanıma teslim etmem söylendi. Ben de onların makamının olduğu yere, Bakırköy Belediyesi’ne gittim. Tam belediye binasının önünde, giriş kısmında personellerin, halkın giriş çıkış yaptığı kısımda, kameraların önünde normal bir şekilde arabamı çektim. Kendisi ağzı kapalı bir koli ile geldi. Arabanın bagajını açtım, hiçbir temasım olmadan kendisi koydu. Bagajı kapattı. ‘Başkanıma iletirsin’ dedi. ‘Tabii ki’ dedim. Bindim arabama. A noktasından B noktasına, İbrahim Bey’in yanına koliyi götürdüm ve anahtarla birlikte aracı teslim ettim. Kolinin içeriğini hiçbir şekilde bilmiyorum, etmiyorum. Yurt dışı yasağı var. Onu kaldırmanızı rica edeceğim. Anneme bir umre sözüm var. Annem ben içerideyken kanser hastası oldu.”

“KIZLARIM CEZAEVİNDE GÖRMESİN İSTEDİM”

Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca da cezaevindeki sürecini “2 kız çocuğum var. Biri 11 yaşında, biri 6 yaşında. 11 yaşında olan kızım, -suçsuzluğumu biliyordum- burada görmesin beni istiyordum. Onu 2-3 ay boyunca, küçüğü de 4 ay boyunca görüşe hiç çağırmadım. Sonra baktık ki hiç böyle gitmiyor, sürekli tutukluluk devam ediyor, dedik gelsinler artık. Sonra da sizin karşınıza çıkmadan heyetinizin ve sizin verdiğiniz kararla 2 Nisan’da tahliye olduk. Bu olayla alakalı söyleyeceğim bir şey yok” ifadelerini kullandı.

17:46 İSKAN İDDİASINDA 5 YILLIK ZAMANLAMA ÇELİŞKİSİ

Kameroğlu, Metre Home projesinde iskan alabilmek amacıyla Necati Özkan ile satış sözleşmesi yaptığını ve bu kapsamda Özkan’a 4 daire verdiğini savundu. Necati Özkan’ın avukatı Erkam Erdem ise söz konusu satış sözleşmesinin iskanın alındığı tarihten yaklaşık 5 yıl önce düzenlendiğine dikkat çekerek Kameroğlu’nun anlatımının zamanlama açısından çelişkili olduğunu belirtti.

Ruhsat ve iskan süreçlerinde sorun yaşamamak için Tuncay Yılmaz üzerinden rüşvet verdiğini öne süren itirafçı sanık Adem Kameroğlu, inşaatının daha önce mühürlendiğini iddia etti. Tuncay Yılmaz’ın avukatı Ali Kemal Yıldız’ın “İnşaat ne zaman mühürlendi?” sorusuna Kameroğlu “2017” yanıtını verdi. Avukat Yıldız’ın “O tarihte belediyede kim vardı?” sorusu üzerine Kameroğlu, “AK Parti” yanıtını verdi.

17:05 NECATİ ÖZKAN SÖZ ALDI

Ekrem İmamoğlu’nun ardından Necati Özkan söz aldı ve “İfadenizi değiştire değiştire geliyorsunuz. Benden teklif aldınız. Bunun karşılığında sizden aldığım daireleri bizzat bana siz gezdirdiniz” dedi.

2022 yılında başladığı projenin rüşvetini 2017 yılında verdiğini ileri süren Adem Kameroğlu, Necati Özkan'ın daireler için ödediği 2 milyon liranın nasıl geri iade edildiğini de açıklayamadı. Necati Özkan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın, Adem Kameroğlu'nun geçmişte Kameroğlu İnşaat'ın genel müdürü olan eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı itirafçı Veysel Erçevik'e önce vekalet vermediğini sonra da "Verdim" dediğini belirtti. Kameroğlu bunun üzerine, "Bana bunu kabul ettiremezsiniz" dedi.

16:55 "TEHDİT ETTİLER" İDDİASINI GERİ ÇEKTİ

Adem Kameroğlu’nun savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı. İmamoğlu, ısrarla “Ben sizi tehdit ettim mi?” diye sordu. Kameroğlu, “Sizin direkt tehdidiniz söz konusu değil, fakat işlerin ağırdan alınmaması için biz iyi geçinmek için bunları yapmak zorunda idik. Sizler bize baskı yaptınız demedim ben, orayı düzeltelim isterseniz. Biz bunu yapmak zorunda olduğumuzu hissettik” yanıtını verdi.

İmamoğlu ise "Peki, ben cevabımı aldım Adem Bey, teşekkürler" diyerek sorguyu tamamladı.

'DİREKT TEHDİDİNİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ekrem İmamoğlu'nun "Size ait olan yeşil alanı da kamuya kazandırdık. Yani bir menfaat elde etmediniz. Neyle tehdit ettik biz sizi? Yani neyi tehdit kabul ettiniz de bunu böyle hani yanlış anlamayın, sanki hazır ola geçer gibi mülki amirin talimatı kabul edip vermek zorunda kaldınız? Ben sizi tehdit ettim mi yani daha Türkçe sorayım, ben sizi bir şeyle tehdit ettim mi Adem Bey?" sorusuna Adem Kameroğlu şu şekilde yanıt verdi:

TUTUKSUZ YARGILANANAN 361 KİŞİ VAR

Duruşmalara, Silivri’ye yargılama başlamadan önce inşa edilen yeni duruşma salonunda sürüyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada duruşmanın yeni yapılan binada 10 numaralı salonda saat 11 sularında başladı. Davada 53 tutuklu, 361 tutuksuz isim bulunuyor.

ERTAN YILDIZ SAVUNMA YAPACAK



Bugünkü duruşmada, itirafçı sanıklardan Ertan Yıldız’ın savunma yapması bekleniyor. Yıldız’ın savunmasının ardından sorgusuna geçilecek. Duruşma, Yusuf Kaya'nın savunmasıyla başladı.

YILDIZ NE İLE SUÇLANIYOR?

Ertan Yıldız, 19 Mart’taki İBB operasyonundan 2 gün sonra ‘suç örgütü yöneticisi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yıldız, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade vermesinin ardından ‘ev hapsi’ tedbiriyle tahliye edilmişti.

İş insanı Yıldız, bir dönem İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunmuş ve Bakırköy Belediyesi meclisinin CHP üyesi olarak görev yapmıştı. Savcılık, Ertan Yıldız'ın "örgütün" iştirak şirketlerden sorumlu yöneticisi olduğunu öne sürüyor.

Yıldız'ın bu kapsamda, "Kültür Aş, Medya AŞ ve BİMTAŞ dışındaki iştiraklerin yaptığı ihale süreçlerini yönettiği, ihaleyi kazanacak firmayı 'örgüt' adına belirlediği, ihale fiyatlarının belirlenmesinde 'sistem payı' olarak rüşvet paralarını önden belirlediği" öne sürülüyor.

"Bu paraları yüklenici firmalardan çantacılar vasıtasıyla teslim aldırdığı, ödemelerini hızlı almak isteyen firma sahiplerinden rüşvet karşılığı hakediş ödemelerini hızlandırdığı" da iddia ediliyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KORUMALARI İLE GELDİ

Yine suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve ‘etkin pişmanlık’ ifadesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş da korumalarıyla birlikte salona geldi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KORUMALARI İLE GELDİ

Erdoğan Göğen'in savunması ve sorgusunun ardından Gülant Candaş sanık kürsüsüne geldi. Candaş'ın ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasına geçildi.

13.55 DURUŞMAYA ARA VERİLDİ



Kadriye Kasapoğlu’nun avukatı Elif Bozyiğit’in savunması da sona erdi ve mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi. Aradan sonra Kameroğlu İnşaat’ın sahibi Adem Kameroğlu SEGBİS ile duruşmaya bağlanıp savunmasını yapacak.

13.40 | SAVUNMASI AYAKTA ALKIŞLANDI



"Bize hep 'Devlet anneyi korur, devlet kadını korur, memurunu korur' dendi. Ben size güvenmek istiyorum. Savunmam kısa ama haklılığım iddianame gibi 4 bin sayfa eder" diyen Kasapoğlu'nun savunması sona erdi. Kasapoğlu'nun savunması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

13.20 'TELEFON BENİ OĞLUMDAN 11 AY AYIRDI'



Şehide Zehra Keleş'in savunması ve sorgusu bitti, sanık kürsüsüne İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu geldi. Kullanılmayan bir telefon nedeniyle aylarca tutuklu kaldığını belirten Kasapoğlu, "Arayan insanların Ekrem İmamoğlu'yla konuşma ihtimali olmayan bir telefondu. Hattı Özel Kalem'e yönlendirilmiştir" dedi. Kasapoğlu ayrıca, "Bu telefon beni oğlumdan 11 ay ayırdı. 1,5 yıl incelendi, içinden suç unsuru olabilecek ne çıktı? İddianamenin hiçbir yerinde bu telefon yok" dedi.

Rüşvetle de suçlandığına değinen Kadriye Kasapoğlu, "Hayatımda hiç görmediğim Bayram Yıldırım demiş ki 'Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü gider, paraları alırdı.' Ama hiçbir şoför arkadaşımız bunu kabul etmiyor." dedi. Kasapoğlu ayrıca, "Burada bir örgüt hikayesi anlatılıyor, ben size bir liyakat hikayesi anlatacağım" ifadelerini de kullandı ve Ekrem İmamoğlu'nun KPSS'ye gerek duymadan Özel Kalem'e bir kişiyi alabileceğini ama onun yerine 20 yıllık memur olan kendisini atadığını belirtti.

KADRİYE KASAPOĞLU'NUN SAVUNMASI



Kadriye Kasapoğlu, yaklaşık 309 gün tutuklu kaldığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Savunmasında özellikle İmamoğlu’nun telefonu, rüşvet iddiası, örgüt suçlaması ve oğlundan ayrı kaldığı 11 aylık süreç üzerinde durdu.

Kasapoğlu, suç delillerini gizleme iddiasına konu edilen İmamoğlu’na ait telefonun uzun süredir kullanılmadığını belirterek, cihazın kurum uygulaması kapsamında teknolojiden sorumlu personele teslim edildiğini söyledi. “Ortada ne bir suç vardır ne de suçu karartmaya yönelik bir delil söz konusudur” dedi.

RÜŞVET İDDİASINI KABUL ETMEDİ



Kasapoğlu, hakkındaki ikinci suçlama olan “rüşvete yardım” iddiasına da tepki gösterdi. Bayram Yıldırım’ın, Florya’da Fatih Keleş’in ofisine giden araçlardan birinde Kasapoğlu’nun şoförü Caner Kırca’nın para aldığı yönündeki iddiasını hatırlatan Kasapoğlu, kendisinin Bayram Yıldırım’ı hiç tanımadığını ve görse teşhis edemeyeceğini söyledi. Kasapoğlu, şoförü Caner Kırca’ya içinde ne olduğunu bilmediği çanta, sepet ya da para taşıması yönünde hiçbir talimat vermediğini belirterek, “Bu iddiayı da tamamen reddediyorum” dedi.

Örgüt üyeliği suçlamasına da tepki gösteren Kasapoğlu, özel kalem müdürü olarak yaptığı rutin görevlerin suçlama konusu yapıldığını söyledi. Bürokratlarla yaptığı telefon görüşmelerinin görevinin gereği olduğunu belirterek, “Benim ait olduğum tek şema İBB’deki özel kalem müdürünün bulunduğu yerdir” dedi.

Kasapoğlu, savunmasının son bölümünde 13 yaşındaki oğlundan yaklaşık 11 ay ayrı kaldığını anlattı. “Oğlumun koynundan alındım” diyen Kasapoğlu, oğlunun LGS döneminin ve yaşadığı anne yoksunluğunun telafi edilemediğini söyledi.

'SAVUNMAM KISA AMA HAKLILIĞIM 4 BİN SAYFA'



Kasapoğlu, mahkemeden beraatini ve adli kontrolünün kaldırılmasını istedi. Savunmasını, “Savunmam bu kadar kısa ama haklılığım 4 bin sayfa kadar, iddianameniz kadar eder” sözleriyle tamamladı.

13.10 'ÖRGÜT ÜYESİ BU SEBEPLE İŞTEN AYRILMAZ'

Eski İPA çalışanı Şehide Zehra Keleş savunmasında, "İBB Hanem ile ilgili suçlandığımı öğrendim. Ne olduğunu polisler anlatamadı, nezaretteki arkadaşlar anlattı" dedi ve hakkındaki örgüt üyesi suçlamasına da itiraz etti. Keleş'in ardından avukatı Büşra Çakır, müvekkilinin İPA'dan istifa ederken gerekçe olarak maaşının yoksulluk sınırının altında kalmasını gösterdi ve "Suç örgütü üyesi bu sebeple işten ayrılır mı?" diye sordu.

12.15 ERDAL CELAL AKSOY'UN SAVUNMA YAPTI



Erdoğan Göğen'in savunması ve sorgusunun ardından Gülant Candaş sanık kürsüsüne geldi. Candaş'ın ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasına geçildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, kendisiyle ilgili suçlamada suç tarihi olarak gösterilen dönemde, 2023'teki deprem nedeniyle Hatay'da olduğunu, suç tarihinde İstanbul'da bile olmadığını belirtti.

Erdal Celal Aksoy'dan sonra sanık kürsüsüne Hamit Keleş çıktı. Keleş'in de savunması ve sorgusu sona erdi. Sıradaki tutuksuz sanık Şehide Zehra Keleş savunmasına başladı.

12.05 RÜŞVET SORUSUNA YANIT

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verdiği iddia edilen Erdoğan Göğen'in savunması bittikten sonra sorgusuna geçildi. Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun, "Faaliyetleriniz, işe başladıktan sonra mı durduruldu?" diye sordu. Göğen, "Evet" yanıtını verdi. Torun bunun üzerine, "Durdurulmasının rüşvetle alakası var mı?" sorusunu yöneltti. Göğen ise, "Rüşvet versem hangi genel müdür benim faaliyetimi durdurabilir" dedi.

Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun, "Firmayı ne kadara devraldınız?" diye sordu. Erdoğan Göğen, "1 milyon 350 bin Euro devir bedeli ödedim. Bu miktara şirketi devralmışken 1 milyon 200 bin dolar rüşvet diye konuşulan rakam benim ticari kafama girmiyor" ifadelerini kullandı.

11.20 KAYA, ÖNCEKİ SAVUNMALARINI TEKRARLADI

Yusuf Kaya, önceki savunmalarını tekrarladı, kimseye rüşvet vermediğini, rüşvete aracılık etmediğini söyledi. Kaya'nın savunmasının ve sorgusunun ardından sanık kürsüsüne Erdoğan Göğen geldi.

11.10 DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazetecileri, izleyiciler ve mahkeme heyeti salondaki yerini aldı, duruşma saat 11.10'da başladı. Suç örgütü liderliği iddiasıyla başka bir davada yargılanan ve İBB Davası'nda da sanık olan Aziz İhsan Aktaş da duruşma salonuna geldi. Aktaş, duruşma salonuna korumalarıyla giriş yaptı. İBB Davası'nın ikinci celsesinin dördüncü günü Yusuf Kaya'nın savunmasıyla başladı.

İDDİANAMENİN AYRINTILARI...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 16 kişi "müşteki", 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 kişi "sanık" olarak bulunuyor.

İddianamede yer alan "örgüt şemasında", Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ile Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Şemada, 10 örgüt üyesinin Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı olduğu savunularak örgüt üyelerinden 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının da Adem Soytekin'e bağlı olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.

İddianamede, Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

53 TUTUKLU VAR

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de arasında bulunduğu 7 isim hakkında hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirilmişti.

İddianamede, İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 8'er aydan 31 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Yargılama sürecinde, birleşen dosyadakilerle birlikte 57 kişinin tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu bulunuyor.