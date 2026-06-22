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Kaynak: Haber Merkezi

Aralarında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68’i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında ilk duruşmanın son aşamasına gelindi. Bugüne kadar 53 duruşma günü geride kalırken, savunmasını henüz yapmayan 11 sanık kaldı. Mevcut takvime göre ilk duruşmanın temmuz ayının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

TUTUKLU SAYISI 59’A DÜŞTÜ

Geçen perşembe günü yapılan 53’üncü gün oturumunda gerçekleştirilen dördüncü tutukluluk incelemesinde, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Kültür A.Ş. İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ile iş insanları Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Alper Aydın ve şirket çalışanı Ahmet Güldü hakkında tahliye kararı verildi. Son kararlarla birlikte davadaki tutuklu sayısı 59’a geriledi.

Önceki oturumlarda da çok sayıda sanık hakkında tahliye kararı verilmişti. Tahliye edilen isimler arasında İBB yöneticileri, belediye çalışanları, danışmanlar, iş insanları ve çeşitli dosyalardan tutuklu sanıklar yer aldı.

RAMAZAN GÜLTEN SAVUNMASINI TAMAMLADI

Duruşmalarda son olarak İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten savunma yaptı. Gülten, hakkındaki suçlamaların yalnızca tanık ifadelerine dayandığını belirterek, yedi aydır hangi somut suçlamayla karşı karşıya olduğunu bilmeden tutuklu bulunduğunu söyledi.

BUGÜN İKİ SAVUNMA DAHA ALINACAK

54’üncü gün oturumunda ilk olarak etkinlik koordinatörü Ceyda Kıryak’ın, ardından Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç’ın savunmalarının alınması bekleniyor.

Savunma sırası bekleyen diğer isimler ise şöyle:

1- Ceyda Kıryak – Medya AŞ Etkinlik Koordinatörü

2- Barış Kılıç – Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü

3- Güldem Şık – İş İnsanı

4- Kağan Sürmegöz – İBB Birim Sorumlusu

5- Doğan Hamit Doğruer – Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı

6- Gürkan Akgün – İBB Genel Sekreter Yardımcısı

7- Murat Ongun – Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

8- Tuncay Yılmaz – İmamoğlu İnşaat A.Ş. Genel Müdürü

9- Ekrem İmamoğlu – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

10- Fatih Keleş – İBB Spor Kulübü Başkanı

11- İnan Güney – Beyoğlu Belediye Başkanı

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR

Öte yandan, aralarında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da bulunduğu Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması bugün Silivri’de sürüyor. Davada son olarak Oya Tekin ve avukatlarının savunmaları alınırken, Tekin hakkındaki suçlamaları destekleyen somut bir delil bulunmadığı savunuldu.