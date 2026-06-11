Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 110 kişinin tutuklu yargılandığı İBB davasında 49. duruşma başladı.

İBB davasında dün görülen 48. duruşmada tutuklu eski Kültür A.Ş. İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş savunma yaptı. Mahkeme heyeti 18 haziran tarihinde tutukluk incelemesi yapacak. Bugün etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yapıyor.

11.37 "2019 öncesine bakın"

Elif Güven, bir suç işlenmişse geriye doğru tamamına bakılması gerektiğini söyleyerek 2019 öncesine

dikkat çekti. Güven şöyle konuştu:

"2019 öncesine bakılmaması siyasi saiklerle yapıldığının kanıtıdır. 2019 öncesine bakılsa 2019 sonrasının

pirüpak olduğu ortaya çıkacaktır."

11.25 Elif Güven savunma için kürsüde

Etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Elif Güven, savunması için söz aldı. Güven şöyle konuştu:

Hakkımdaki iddiaların hepsi hukuki dayanaklardan yoksundur. Mesnetsiz iddialarla suçlanmak şahsımı

derinden üzmüştür. Emek verdiğim kariyerimin bu kadar asılsız iddialarla yerle bir edilmesi…

'KENDİ AYAĞIMLA DÖNDÜM'

Annem haberi duyunca fenalaştı. Annemi sakinleştirdim, hemen sonra toparlandık ve beraber Türkiye’ye

döndük. Havalimanında gözaltına alınmış oldum. Kaçma şüphesiyle tutuklandım. Soruyorum başkanım,

yurt dışındayken kendi ayağıyla dönen ben kaçma şüphesiyle tutuklandım.

Derdim neden yargılandığım değil derdim usulle ilgili. Bir insanın ömründen, özgürlüğünden 1,5 yıl çalmak bu kadar kolay mı? Haklarımız yerle bir edildi, bize en yakın insanların bile suçlu olduğumuza inanması istendi. Benim özelimde tek bir sözde örgüt konuşması olmamıştır çünkü ben sözde örgüt üyesi dahi olduğumu bilmiyorum Sayın Başkan."