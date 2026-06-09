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İBB davası bugün 47. oturumuyla devam ediyor. Mahkeme heyeti 18 haziran tarihinde tutukluk incelemesi yapacak.

AYRINTILAR GELECEK

23 KİŞİ SAVUNMA YAPMADI

İmamoğlu ve İnan Güney dahil 23 kişinin henüz savunmasını yapmadığı İBB davasında dün görülen 46. duruşmaya İmamoğlu'nun Kartal Adliyesi'ne götürülürken 'araç arızası' nedeni ile geri döndürülmesine tepki olarak, "Türk adaletini, Türk yargısını bindirdikleri arabayı ve onu süren bu ülkenin başındaki zihniyet, o arabayı hurdaya düşürmüştür" sözleri dam

İŞ İNSANI İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dünkü duruşmada 15 aydır tutuklu olan İş İnsanı Serkan Öztürk, verdiği ifadeden vazgeçti. "Hemen çıkmak için" ifadeyi 'okumadan' imzaladığını iddia eden Öztürk, tahliyesini istedi.