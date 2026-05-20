İBB Davası’nın duruşması, 40'ıncı gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülüyor. Davada CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanık bulunuyor.

Duruşmaya, Murat Kapki'nin son avukatının savunmasıyla devam edilecek.

39. CELSEDE NE OLMUŞTU?

Duruşmada savcılık tarafından yönlendirildiğini söyleyerek "etkin pişmanlık" ifadesinden vazgeçen iş insanı Murat Kapki'ye ek savunma süresi tanınmış önceki oturumda kritik beyanlarda bulunan Kapki, "Bana 2024 yılının ekim ayında Çetin Ayaz adlı bir arkadaş gelerek 'Şirketlerinle ilgili gizli soruşturma yürütülüyor' dedi. Ocak ayında, 'Soruşturmanın neresinde olduğuna bakarız' diyerek 100 bin dolar istedi. İfademde de söyledim ama kimse Çetin'e sormadı" ifadelerini kullanan Kapki, dosyası İBB davasıyla birleştirilen tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kendisine sorduğu sorulara cevaben "Sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyorum, hakkınızı helal edin" demişti.

Sanıklardan ilk olarak Ekrem İmamoğlu söz aldı. Geçen hafta yaşanan tartışmalı anlara değinen İmamoğlu, aileler üzerinden yaşanan süreçlerin kendisini duygusal olarak etkilediğini söyledi. İmamoğlu, “Belki tonum yüksekti, belki sizi rahatsız etti. Ancak aile mesele olunca insanın hassasiyeti değişiyor. O an yaşadığım tepki, manevi sıkışmışlığın ve boğulma hissinin sonucuydu” dedi.