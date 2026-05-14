İBB Davası 38'inci Celse ile sürüyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın duruşması, 38'inci celsesi ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülmeye devam ediyor.

37. CELSEDE NE OLDU

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

İMAMOĞLU'NUN ÇOCUKLUK ARKADAŞI

Duruşmada, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha'nın savunmasıyla devam etti. Trabzon'da restoran işletmeciliği yapan Büyükçulha'nın iddianamedeki 143 eylemde ismi geçmiyor. Le Meridien Hotel'deki görüntülerde yer alan Büyükçulha'ya “örgüt ve rüşvete ilişkin" suçlamaların yanında gayriresmi olarak İmamoğlu'nun kasası olmak suçlaması yöneltiliyor.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da katıldığı duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu'nun savunması alındı. Savunmanın ardından davanın bugünkü celsesi tamamlandı.