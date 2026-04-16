İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davanın 23. duruşması devam ederken, sanıklar arasında yer alan Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duruşma salonuna girişinde izleyicilere seslenen İmamoğlu, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

'İÇİM YANIYOR'

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda sürüyor.

İmamoğlu, salona girişinde yaptığı açıklamada, “Bugün yas günü, başımız sağ olsun. Evlatlarımıza canımız yanıyor. Öğretmenimize de… Büyük acı. Dünden beri içim yanıyor” dedi.

'SİYASİ DEĞİL DEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Konuşmasında yaşanan olayların toplumsal boyutuna da değinen İmamoğlu, “Bunların hepsi fetret döneminin izleridir. Böyle ‘Bu siyasi değildir’ demek mümkün değil. Bu mücadelenin zemini eğitimdir, adalettir, ekonomidir” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi’ne ilişkin davanın bu dosyayla birleştirilmesinin ardından, aralarında 92’si tutuklu olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı belirtildi.

Duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan bazı belediye başkanları ve kamu görevlileri ile çok sayıda sanık ve avukat katıldı.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyiciler sanıklara destek sloganlarıyla karşılık verdi. İmamoğlu’nun salona girişinde bazı sanıklarla tokalaştığı ve izleyicileri selamladığı görüldü.

Duruşma, tutuklu sanıklardan Mustafa Akın’ın avukatlarının savunmasıyla sürüyor.