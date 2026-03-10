Davanın 1. duruşması ikinci gününde görülmeye devam ediyor. İşte anbean davadaki gelişmeler...

10.25 Avukatlar Salona Alınıyor

TBB Başkanı Erinç Sağkan, avukatların salona alınacağını açıkladı. Öncelikli olarak vekaleti olan avukatlar salona giriş ypıyor.

10.18 Savunma Baskılanıyor mu?

Duruşma salonu önündeki kriz büyüyor. Aileler, milletvekilleri, gazeteciler salona alındı ancak avukatlar hala alınmadı. Bazı avukatlar kapıyı yumrukluyor. Salonun içindeki jandarmalar da kapının önünde birikti.

10.15 Avukatlar Salona Alınmıyor

Erinç Sağkan Mahkeme Başkanıyla görüştü. Ancak avukatlar hala içeri alınmadı. Duruşma salonu önünde sloganlar atılmaya başladı

(Video: Hilmi Hacaloğlu)

09.55 Erinç Sağkan Devreye Girdi

Duruşma öncesi yaşanan gerginlikler sonrası Türkiye Barolar birliği Başkanı Erinç Sağkan, durumu görüşmek üzere 40. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'yla görülmeye gidiyor.

(Video: Hilmi Hacaloğlı)

09.47 Gerginlik Tırmanıyor

Avukatlar salona alınmadı. Davanın başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen avukatların mahkeme salonuna alınmaması Silivri'de gerginlik seviyesi yukarı taşıdı. Avukatlar bu duruma 'Avukatınıza sahip çıksanıza' derken, bir kişinin 'Sakin olsanıza ya' sözleri tepkiye sebep oldu.

(Video: Hilmi Hacaloğlu)

09.31 Avukatlara Kimlik Kontrolü

İBB Davası'nın bugünkü duruşması da gerginlikle başladı. Taraf avukatlarına girişte kimlik kontrolü yapıldı. Avukatlar tepki gösterdi ancak mübaşir bunun Mahkeme Başkanı'nın talimatı olduğunu söyledi.

BUGÜN NE OLACAK?

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında önce kimlik tespitleri yapılacak, ardından iddianame özeti okunacak. Saat 10'da başlayacak olan davanın 17.00'de bitmesi bekleniyor.

Davanın 1. duruşmasının haftanın 4 günü aralık vermeden yapılarak 1 buçuk ayda tamamlanması hedefleniyor. 1 buçuk ay boyunca savunmaların alınacağı duruşmada, savunmaların tamamlanmasının ardından mahkemenin bir ara karar açıklaması bekleniyor.

DÜN NE OLDU?

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla genişleyen İBB davalarının ilk duruşması dün Marmara Cezaevi'nde yapıldı. Gergin başlayan davaya İmamoğlu ve Mahkeme Başkanı arasındaki 'söz isteme' tartışması damga vurmuştu.

HAKİMİN İMAMOĞLU2NA 'SEN' DEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Mahkeme Başkanı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sanık Ekrem", "Sanık Ekrem İmamoğlu", "Sen" şeklinde hitap etmesi, Mahkeme Başakanı'nın tarafsızlığı konusunda endişe ve tartışma yarattı. İmamoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi.