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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB davasının Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda görülen 91'inci gününde devam ediyor.

Dün 3 kişinin savunması alınırken 325 tutuksuz sanıktan savunması tamamlanan kişi sayısı 289 oldu. Henüz savunma yapmayan 36 tutuksuz sanık kaldı.

Bugünkü duruşma gününde, akşam üstü dosya üzerinden bir tutukluluk incelemesi gerçekleşmesi bekleniyor. Yapılan inceleme sonucunda yeni tahliyelerin çıkması gündemde.

110 kişinin tutuklu, 304 kişinin tutuksuz yargılanmasıyla başlayan davada 51 kişi yaklaşık 18 aydır, AĞAÇ AŞ’ye yönelik ek iddianameyle dosyaya eklenen 6 kişi ise yaklaşık 5 aydır tutuklu. Eylül ayı başında gerçekleşen son tutukluluk incelemesinde 2 kişi tahliye edilmişti.

12:20 "BAŞIMIZ SAĞOLSUN HAYATIM"

Aylardır Silivri’de tutuklu olan Buğra Gökce'nin dayısı vefat etti. Buğra Gökce, dayısının cenazesine katılmak için talepte bulunmuştu.

Mahkeme Başkanı, mevzuata baktık "ikinci derece yakınlar" gerekçesiyle izin veremedik dedi. Buğra Gökce'nin eşi Filiz Kahveci Gökce ayağa kalktı eşine seslendi: "Başımız sağ olsun hayatım."

12:00 DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatlar ve mahkeme heyeti yerini aldı, duruşma başladı. Tutukluluk incelemesi yapılacak olması sebebiyle duruşma salonundaki izleyici yerinin tamamına yakınının dolduğu görüldü.

Dün savunması ve sanıkların sorularıyla geçen sorgusu tamamlanan etkin pişmanlıkçı Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, sanık avukatlarının sorularını cevaplamak için kürsüye gelen ilk isim oldu.