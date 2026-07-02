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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma sürerken, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de aralarında olduğu sekiz ağır ceza mahkemesinin faaliyetlerine son verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu 416 kişinin yargılandığı dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

İBB DAVASI İTİRAZLARI AKTAŞ DAVASI HEYETİ DEĞERLENDİRECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul’da faaliyet gösteren 33 ağır ceza mahkemesi kaldı. Bu konu, bu mahkemeye yapılacak itirazlar konusunda önem kazanıyor. Zira bir mahkemeye yapılacak itiraz, üst mahkeme olarak bir üst sayıdaki mahkemeye gidiyor. Ancak son mahkeme İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olduğundan, bu mahkemede görülen herhangi bir dosyada yapılacak itiraz İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise CHP’li belediye başkanlarının da tutuklu yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davası görülüyor. Aziz İhsan Aktaş davasında önümüzdeki günlerde karar çıkması bekleniyor.