İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 104 sanığın tutukluluk hali bir kez daha değerlendirildi. Mahkeme, üçüncü incelemede de tutukluluğun devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 şüpheli yer aldı. Bu isimlerden 105’inin tutuklu olduğu belirtildi.

İddianamede, İmamoğlu hakkında “örgütün kurucusu ve lideri” nitelendirmesi yapılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi. Savcılık, söz konusu eylemler kapsamında İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ettikten sonra düzenlediği tensip zaptıyla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti. Dosya kapsamında bugün yapılan üçüncü tutukluluk değerlendirmesinde de mahkeme, kararında değişikliğe gitmedi.