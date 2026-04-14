İBB duruşmasının 21. celcesi sanık savunmalarıyla devam ediyor. İşte ayrıntılar...

11.35 SAVCI İTİRAFÇIDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mahkeme başkanının, dijital reklamcı Bayrak'ın sahibi olduğu Ponte'yle ilgili sorularının ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun söz aldı. Ongun, "Eylem 13 kapsamında herkesi dinledik. Bana sıra bir hayli sonra gelecek. Tutuklu sanıkların ifadeleri birbirini destekledi, savcı itirafçı Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu eylemden sorumlu tutulan 14 kişi burada boşuna yatıyoruz" ifadelerini kullandı.

10.35 'HALA ÖDEMEMİ ALAMADIM'

İstanbul Senin uygulamasında Google Tag Manager kullanılmadığını dolayısıyla veri paylaşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Esma Bayrak, dijital reklam alanında yetkin bir isim olduğunu, İBB'den bir kez ihale aldığını belirtti. "Hala ödememi alamadım, savcılığın iddia ettiği gibi bir ilişkim olsa ödememi alamaz mıydım?" ifadelerini kullandı. Bayrak, "Bu iddianame psikolojimi bozdu, çok basit şeylere yanlış anlamlar yüklenmiş" dedi ve tahliyesini talep etti.

10.20 İSTANBUL SENİN İDDİALARI

Ağustos ayından bu yanan tutuklu olan Esma Bayrak, itirafçı olan eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in verdiği ve diğer sanıkların iftira dediği ifadeye atıf yaptı.Bayrak, "Eylem - 13'e Erol Bey'in bir sözü üzerine dahil edilmişim. İstanbul Senin uygulamasının hiçbir teknik aşamasında yer almadım" dedi.