İBB davası 19. gününde sürüyor. Beyoğlu dosyasının birleşmesiyle sanık sayısı 414’e, tutuklu sayısı 92’ye yükseldi; veri sızıntısı suçlamalarına yönelik savunmalarda iddialar reddedildi. İBB Davası'nın 19. günü, Melih Geçek'in hakim, savcı sorgusu ve avukat savunmasıyla başlayacak. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın savunmasına geçilecek.

11.56 Necati Özkan'dan sorular

İmamoğlu'nun Geçek'e soru sormasının ardından Necati Özkan da Geçek'e soru yöneltti.

Necati Özkan: 2014'ten beri tanışıyoruz. 3 tane teknik soru sormak istiyorum. Öncelikle aslında Eylem 13'te 3 önemli konu var sayın başkanım. Bir tane tapeyle başlıyor Eylem 13, arkasından Hüseyin Gün geliyor. Bir de forward edilmiş (iletilmiş) e-mailler diyeceğimiz e-mailler geliyor. Şimdi tape şu ana kadar hiç konuşulmadı. Yani o tapede ne konuşuluyordu? Ne anlatılıyordu? Neden o tape orada var? Şu ana kadar kimse ona değinmedi. Muhtemelen bundan sonra belki bir değinir. O yüzden kimse değinmediği için de soruyu soramıyorum. Hüseyin Gün ile ilgili soracağım biraz sonra Melih Bey'e. Ama dün Melih Bey ifadesini verirken kimse dikkat etmedi ama benim dikkatimden kaçmadı; bir laf etti. Dedi ki: "Forward edilmiş e-mailler delil olamaz" Bunda neyi kastediyorsunuz Melih Bey?

Melih Geçek: Şimdi Başkanım, burada iddianamede görmüşsünüzdür mailler var. O maillerin eklerini ben dosyada göremedim. Bu haliyle forward edilmemişler de delil olamaz. Uzmanlık alanım kurumsal mail sistemleri olduğu için birçok bilirkişi raporunda da görüşlerimi ben bildirdim. Uluslararası davalarda da mailin delil olabilmesi için, orijinal dediğimiz; bütün hangi sunucudan geldiği, hangi sunucuya gittiği, kaç saniyede transfer edildiği, mailin orijinalinin bozulup bozulmadığının belgelenmiş olması lazım. Mailin orijinal dosyası ve bu bilgiler olmadan bir mail delil olamaz. Şimdi burada bir de forward edilmiş; forward edilmişi, iletirken bir satır eklersiniz 2 satır eklersiniz. Bunun bir delil niteliği yoktur. Ama maalesef bunlar içeriğini bilmiyorum, okumadım benle de alakalı değil ama uyarma gereği duydum. Bunların delil olma ihtimali yoktur.

11.25 "Haklının acelesi vardır"

Geçek'in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun savunması başladı. Avukat Koçoğlu, babasının Balyoz Kumpası'nda tutuklanıp 1,5 yıl hapis yatan bir isim olduğunu ve daha sonrasında beraat ettiğini, 2022 yılında da tazminat aldıklarını belirterek söze başladı. Koçoğlu, "Haklının acelesi yok derler. Tutukluluk varsa, haklının acelesi vardır. Sizden adalet bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

10.49 Duruşma başladı

Duruşma başladı. Ekrem İmamoğlu, İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'e soru sordu.

İmamoğlu Melih Geçek’e: “Benim size herhangi bir baskım ya da telkinim oldu mu, gördünüz mü, duydunuz mu?”

Geçek: “Asla duymadım. Hatta siz, ‘Kimse bana ne olacağım diye gelmesin’ demiştiniz. Benim sizinle tek temasım, fotoğraf çekilip ‘hayırlı olsun’ dediğim görüşmeydi, o kadar.”

İmamoğlu: “İstanbul, senin duygularını kullandık. Seçimi kazandıktan sonra şehri senin pankartlarınla donattık. Bunu uygulamaya da döndürdük. Peki İstanbul’la ilgili zihninde herhangi bir tereddüt ya da karanlık bir nokta oluştu mu?”

Geçek: “Oluşsaydı size söylerdim. Sonuçta güzel bir logo ortaya çıktı. Üstelik bizim yazılımla ilgili tüm güvenlik önlemlerini aldık.”

İmamoğlu, Geçek'e "İddianamenin starı Hüseyin Gün'le toplantı dışında bir münasabetin oldu mu?" diye sordu. Geçek, "Biz kendisine notumuzu vermiştik. Kendisine kartvizitimi bile vermedim" yanıtını verdi. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan ise, eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in ifadesinde "Necati Özkan İstanbul Senin'in reklam işleri yapardı" dediğini hatırlattı. Bunun üzerine Geçek, "Erol öyle ifadeler kullanmış ki, alın çürütün demiş bize" ifadelerini kullandı.