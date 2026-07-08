59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün savunma yapacak. İmamoğlu Pazartesi günü casusluk ve diploma davalarında savunma yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu dün görülen 63. celseye "tedbir" kararı uygulanarak getirilmemişti. Duruşmanın düzenini bozduğunu söyleyen mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun savunmasını yapacağı zaman salona getirilmesi yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

İşte duruşmada yaşananlar:

18:25 İBB DAVASI 17 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

İBB davası sona erdi. Dava, 17 Ağustos tarihine ertelendi.

14.30 EKREM İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'na "Burası senin yargılayacağın mekan değil, sen yargılanmaya geldin" dedi ve duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım buradaki yargılamayı yönetmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı, çöküş bakanlığıdır. Adalet millete aittir, ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü dönelim" dedi.

Duruşma salonunda gerginlik çıktı, mahkeme başkanı SEGBİS kaydını kapattırdı.

Mahkeme başkanı, "Jandarma arkadaşlar salonu komple boşaltın" diye talimat verdi. İmamoğlu, "Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.

14.25 İMAMOĞLU KÜRSÜDE: BEN SORGU VERMEYE GELMEDİM

Ara sona erdi. Duruşma saat 14.25 itibarıyla yeniden başladı.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e, "Genel başkanım teşekkür ediyorum, onur verdiniz. Demokrasi mücadelenle, yürüyüşünde sizinle olmaktan onur duyuyorum" şeklinde seslendi.

Mahkeme heyeti, duruşma salonuna girdikten sonra Ekrem İmamoğlu, sanık kürsüsüne geldi.

İmamoğlu, "Ben sorgu için gelmedim. Talep ve itirazlarımı dile getirmek için kürsüye geldim" dedi ve "Savunma süreci ile ilgili tespitlerimi dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum" diyerek mahkeme başkanına seslendi.

İmamoğlu, "Benden önce hem Murat Ongun'un hem Fatih Keleş'in avukatları kısıtlandı" dedi. Mahkeme başkanı, "4 aydır devam ediyor yargılama. En son savunma yapmak istediniz. Sıra size geldi" yanıtını verdi.

14.00 MAHKEME BAŞKANI: YA SAVUNMA YAPARSINIZ YA SUSMA HAKKINIZI KULLANIRSINIZ

Bugün duruşmada Fatih Keleş'in avukatının sözünün kesilmesini izlediğini belirten İmamoğlu, "Burada hak ihlali var. Savunma hakkı kısıtlanıyor. Verdiğiniz yasak nedeniyle ben dün buraya getirilmedim. Fatih Keleş'i dinleyemedim. Bu çok büyük hak ihlali. Bir suç örgütü diye tariflendiğim bu kürsüde yaklaşık 10 saatlik bir zaman diliminin kaldığı bir yerde benim şunu bilmem lazım. Sizin 9 Temmuz kararınız net ise benim burada bir sorguya tabi tutulmam düşünülemez. Sayın Selahattin Demirtaş 14 gün savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu bu dava tam 143 eylem 109 tutuklu arkadaş ilişkili ve ilintili 20'nin üzerinde mahkemesi olan bir dava. O yüzden benim itirazlarım kayda geçsin istiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı, 9 Temmuz tarihini belirttiklerini, buna rağmen ısrarla devam edildiğini ifade etti ve "Kuralda değişiklik yapmayacağız. Yargılamayı belirlediğimiz takvimde bitireceğiz. Savunma yapıp yapmamak sizin takdirinizde. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız. Susma hakkınızı kullanmayacaksanız savunma alacağız" dedi.

İMAMOĞLU: KARARINIZI HEM KEDİNİZİ HEM TÜRK YARGISINI DÜŞÜNEREK VERMENİZ GEREKİR

Ardından söz alan İmamoğlu, "Benim en son konuşmamda tamam dediniz. Daha sonra karar değiştiren siz oldunuz. Burada bir hak arayışı vardır. Buraya bir mazeret şerhi koymanızı ben doğru bulmuyorum. 'Ekrem İmamoğlu suç örgütü' denilen dava bu mahkemeye sığacak bir dava değil. Tümüyle siyasi bir davadır. Burada Türk yargısı zarar görür. Burada kararınızı hem kedinizi hem Türk yargısını düşünerek vermeniz gerekir" dedi.

63 celse yapıldığını ve savcılığın tek bir delili dahi duruşma salonundaki ekrana yansıtamadığını söyleyen İmamoğlu, NATO Zirvesi için dünya liderlerinin Ankara'da olduğunu hatırlattı ve "Böyle bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nun susturulmasını nasıl anlatabilirsiniz?" diye sordu. Mahkeme başkanı İmamoğlu'na "Heyet olarak duruşmaların uzamasına biz sebep olmadık" yanıtını verdi.

10.58 "HERKES BİLİYOR ZARLARIN HİLELİ OLDUĞUNU"

Keleş'in avukatı İnce, savunmasına Leonard Cohen'in şarkısına atıfta bulunarak, "Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu" dedi.

10.45 DURUŞMA BAŞLADI

Bugün savunma yapacak olan Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları ve coşku ile salonda karşılandı.

Duruşmanın 64. celsesi saat 10.45 itibarıyla başladı.

Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce, yarım kalan savunmasına devam ediyor.