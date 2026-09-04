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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, babası Muharrem Aslan’ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Aslan ailesinin acı gününde cenaze töreninin bugün İstanbul’da yapılacağı, ardından Muharrem Aslan’ın memleketi Sivas’ta toprağa verileceği bildirildi.

CENAZE TÖRENİ GARİP DEDE CEMEVİ’NDE YAPILACAK

Muharrem Aslan için bugün ikindi vaktinde Garip Dede Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze, defnedilmek üzere Sivas’a götürülecek.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın, babasının vefatı nedeniyle Florya Sosyal Tesisleri’nde taziyeleri kabul edeceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Muharrem Aslan’ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Belediyenin mesajında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sayın Nuri Aslan’ın kıymetli babası Muharrem Aslan vefat etmiştir” ifadelerine yer verildi. Mesajda ayrıca merhum Muharrem Aslan’a rahmet, Aslan ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilendi.

Muharrem Aslan’ın cenazesinin bugün saat 17.00’de Garip Dede Cemevi’nden kaldırılarak Sivas’a götürüleceği öğrenildi.