İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da trafiğe çıkacak sürücülere kritik uyarılarda bulundu. Yoğun yağış altındaki İstanbul'da şahsi araçlarla değil, toplu taşımayla dışarı çıkılmasını tavsiye eden Aslan, "Kaygan zemin oluşabilecek riskli bölgelerde azami dikkat edin" uyarısında bulundu.

Aslan'ın uyarısı şöyle:

Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Özellikle su birikintisi ve kaygan zemin oluşabilecek riskli bölgelerde azami dikkat gösterin. Yanıltıcı bilgilere itibar etmeyin, sadece resmî uyarı ve duyuruları takip edin. Aslan, "Biz sahadayız. İstanbul’u yalnız bırakmıyoruz. Yağmurun bereketi şehrimizin üzerinde olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

'BARAJLARIMIZ HIZLA SU DOLUYOR'

Hafta sonu boyunca aralıksız süren yağışların baraj doluluk oranlarına sağladığı pozitif etkiye dikkat çeken Nuri Aslan, "Cuma gecesinden bu yana etkili olan yağışlarda metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştü. Bu, oldukça ciddi bir miktar. Kurak geçen dönemin ardından zorlanan havzalarımız bu yağışlarla yeniden toparlanıyor ve barajlarımız hızla su topluyor" ifadelerini kullandı.

'İBB TEYAKKUZDA'

Oluşabilecek su baskını, göllenme ve ağaç devrilmesi gibi afet durumlarına karşı İBB'nin tüm birimleriyle teyakkuzda olduğunu vurgulayan Aslan, sahadaki operasyonel gücü şu rakamlarla özetledi: "İstanbul’un her noktasındaki ihbarlara anında müdahale ediyoruz. İl genelinde tam 6 bin 903 personelimiz ve 2 bin 505 araç ve iş makinemiz sahada aktif görev yapıyor. Göllenmelerden altyapı sorunlarına kadar her olaya hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale ediyoruz."

Yaklaşık 20 milyonluk bir metropolde böylesi yoğun bir yağışın yönetilebilmesini, son yıllarda yapılan güçlü altyapı yatırımlarına ve sahadaki koordinasyona bağlayan Aslan, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.