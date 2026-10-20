Kaynak: ANKA

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal’da KİPTAŞ tarafından yürütülen Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Komşuculuk ve Dayanışma Meydanı ve Cevizli Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmalarının geldiği aşamayı yerinde değerlendiren Aslan, “Yeter ki dönüşmek isteyin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizin yanınızda” dedi. Bakanlık, Valilik ve ilçe belediyelerine de iş birliği çağrısında bulunan Aslan, 16 milyon İstanbulluya da seslenerek, “Lütfen yarını beklemeyin. İstanbul’u dönüştürelim. Olası bir depremde bir tane dahi yıkık bina görmeyelim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal'da kentsel dönüşüm ve sosyal yaşam yatırımlarını yerinde inceledi. İlk olarak Hürriyet Mahallesi'nde KİPTAŞ tarafından İstanbul Yenileniyor kapsamında yapımı sürdürülen Metem Birlik Sitesi'ni ziyaret eden Aslan'a, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Meclis üyeleri, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve ilgili yetkililer eşlik etti. İnşaat alanını ve örnek daireyi gezen Aslan, projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı. Ardından Komşuculuk ve Dayanışma Meydanı ile Cevizli Sosyal Yaşam Merkezi'ne geçen Aslan, burada da Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Recep Korkut ve ilgili yetkililerle birlikte incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşümün İstanbul için taşıdığı öneme dikkat çeken Aslan, riskli yapıların dönüştürülmesi konusunda İstanbullulara ve ilgili kurumlara çağrı yaptı.

“240 BAĞIMSIZ BİRİMİN YERİNE 570 YENİ BİRİM”

Kartal Metem Birlik Sitesi'nin İstanbul Yenileniyor kapsamında hayata geçirilen bir yerinde dönüşüm projesi olduğunu belirten Aslan, 240 bağımsız birimin hak sahiplerinin başvurusuyla başlayan sürecin, İBB ve KİPTAŞ tarafından yürütülen yaklaşık iki yıllık görüşmeler sonucunda inşaat aşamasına geldiğini söyledi. İnceledikleri örnek dairenin 117 metrekare brüt alana sahip olduğunu belirten Aslan, projenin tamamlanmasıyla 570 bağımsız birimin inşa edilmiş olacağını ifade etti. Çalışmaların gelecek yaz tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Aslan, ağustos veya eylül ayı başında anahtar teslimlerinin yapılmasını öngördüklerini belirterek, “Önümüzdeki yaz hepsini bitirmiş olacağız ve anahtar teslimi yapacağız diye düşünüyoruz. Ağustos'ta ya da eylülün başında herkes kendi yenilenmiş evinde oturacak. KİPTAŞ'ın yapmış olduğu güzel dairelerde ve risksiz binalarda yaşamaya başlayacaklar. Dolayısıyla afet korkusu yurttaşlarımız için Metem Birlik Sitesi'nde bitmiş olacak” dedi.

“YETER Kİ DÖNÜŞMEK İSTEYİN, İBB SİZİN YANINIZDA”

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde daha önce 590 bağımsız birimden oluşan Kaper Sitesi'nin dönüşümünü tamamlayarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatan Aslan, uzun yıllar riskli yapılarda yaşayan yurttaşların güvenli konutlara kavuştuğunu söyledi. Kentsel dönüşüm projelerinde yalnızca yapı güvenliğini değil, sosyal yaşam alanlarını da önemsediklerini belirten Aslan, Metem Birlik Sitesi'nde yeşil alanların yanı sıra kapalı yüzme havuzu ve sosyal donatıların da yer alacağını ifade etti.

Aslan, şöyle konuştu:

“Yeter ki dönüşmek isteyin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizin yanınızda. Nasıl Kaper Sitesi'nde yapmışsak, nasıl Metem Birlik Sitesi'nde yapmışsak KİPTAŞ olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm İstanbul genelinde yapabiliriz. Sadece bağımsız biriminizi yeni bir daireyle değiştirmiş olmuyorsunuz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, sosyal donatılarıyla, sosyal alanlarıyla, yüzme havuzlarıyla, kafeteryalarıyla bir sitede yaşama hakkını siz de eşit yurttaş olarak kazanmış olacaksınız.”

İstanbul Yenileniyor sürecine katkı sunan KİPTAŞ çalışanlarına teşekkür eden Aslan, İstanbul'daki riskli binaların dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

“EMEKLİLERE 18 BİN LİRAYA KADAR KİRA DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

İBB'nin kentsel dönüşüm sürecinde İstanbullulara ekonomik destek de sunduğunu belirten Aslan, kira yardımları ve inşaat maliyetlerine verilen destekleri anlattı. Emeklilere yönelik kira desteğinin 18 bin liraya kadar çıktığını açıklayan Aslan, “Her yurttaşımızın yanındayız. Kentsel dönüşümde kimin problemi varsa onun yanındayız. Daha yeni açıkladık aile destek paketimizde emeklilerimize kira desteğimizi. Eğer emekliyseniz 18 bin liraya kadar kira yardımı alma hakkınız var. 18 ay boyunca 10 bin lira, 12 bin lira, 18 bin lira kira yardımlarınız var” ifadelerini kullandı.

Kira desteğinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin inşaat maliyetlerinin de bir bölümünün karşılandığını belirten Aslan, sosyal incelemesi yapılan ailelerde kaba inşaat masraflarının yüzde 40'ına kadar, emeklilerde ise yüzde 65'ine kadar destek sağlandığını söyledi. Aslan, “Siz yeter ki eski binalarınızdan, 1999 öncesi yapılmış binalarınızdan çıkmak isteyin, yerinde dönüşüm isteyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var” dedi.

“RİSKLİ BİNALARDA OTURMANIZI İSTEMİYORUZ”

İstanbul'da olası bir depreme karşı riskli yapıların bir an önce dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, 16 milyon İstanbulluya doğrudan çağrıda bulundu:

“Buradan tüm 16 milyon İstanbulluya sesleniyorum. Lütfen yarını beklemeyin. Eğer binanız riskliyse... Bizim hızlı tarama test sistemimizle yaptığımız testler var. Yine karot alma yöntemiyle yapılan testler var. D ve E sınıfıysanız, riskli veya yüksek riskli binada oturuyorsanız lütfen ya Bakanlığa müracaat edin ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan KİPTAŞ'a müracaat edin. Biz sizin riskli ve eski binalarda, afette yıkılma riski bulunan binalarda oturmanızı istemiyoruz. Gönlümüz buna razı gelmez.”

İBB'nin bütün kurumlarıyla İstanbulluların yanında olduğunu belirten Aslan, “Hep söyledik ya, İBB hep yanında. Her şart ve koşulda kimin bir şeye ihtiyacı varsa herkesin bilmesi gereken bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin tüm kurumları yanınızda. Lütfen kendinizi yalnız ve eksik hissetmeyin” dedi.

“YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK İÇİN İMAR YÖNETMELİĞİMİZİ DEĞİŞTİRDİK”

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasıyla birlikte İstanbul Yenileniyor kampanyası kapsamında kentsel dönüşüme yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Aslan, ekonomik desteklerin yanı sıra yerinde dönüşümü kolaylaştıracak imar düzenlemelerinin de hayata geçirildiğini söyledi. İBB'nin ve ilgili Meclis komisyonlarının bu süreçte yürüttüğü çalışmalara da değinen Aslan, ada veya parsel birleştirmelerinde ilave kat hakkı tanımlandığını, çatı piyesleri ve mevcut ilave katların bağımsız birim olarak değerlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını anlattı. Aslan, düzenlemelerin amacını “Yeter ki İstanbul'da yerinde dönüşüm hızlansın, kimsenin cebinden para çıkmadan dönüşüm sağlansın diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” sözleriyle açıkladı.

“BİR TEK BİNANIN ENKAZINDAN BİLE SES DUYULMASIN”

İmar yönetmeliğinde değişiklik yaptıklarını, kentsel dönüşümün hızlandırılması için Bakanlık, Valilik ve ilçe belediyeleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirten Aslan, tüm kurumlara iş birliği çağrısında bulundu.

Aslan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Buradan tekrar ifade ediyorum tüm İstanbullulara. Lütfen bir an önce gelin, aynı masalarda çalışmalarımızı, yaptığımız çalışmaları geliştirelim ve hızlandıralım, İstanbul'u dönüştürelim. Ve olası bir depremde İstanbul'da bir tane dahi yıkık bina görmeyelim. Bir tane dahi binanın enkazının altından ‘Sesimi duyan var mı?’ diye bağıran kimse olmasın. İşte ne zaman başardık, o zaman başarmış olacağız.”

KARTAL'DA SOSYAL YAŞAM MERKEZİ VE DAYANIŞMA MEYDANI'NI İNCELEDİ

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, ardından Kartal programı kapsamında Komşuculuk ve Dayanışma Meydanı ile Cevizli Sosyal Yaşam Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eşlik ettiği ziyarette, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Recep Korkut ile ilgili yetkililer Aslan'a proje ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe mahallelerinin kesişim noktasında bulunan 18 bin metrekarelik proje alanında, toplam 23 bin 500 metrekare kapalı kullanım alanı yer alıyor. Yaklaşık 11 bin metrekarelik bitkisel peyzaj alanı ve 5 bin metrekarelik sert zemin düzenlemesi bulunan projede; 6 derslikli Enstitü İstanbul İSMEK, 4 derslikli Yuvamız İstanbul, 6 derslikli Engelli Merkezi, İBB Kadın birimleri, konferans salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 400 kişilik açık amfi, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılar bulunuyor.

İncelemeleri sırasında projenin sosyal yaşam açısından önemine dikkat çeken Aslan, alanın yaklaşık 16 bin metrekarelik açık bölümünün yurttaşların kullanımına sunulacağını, aynı zamanda afet ve acil durumlarda toplanma ve lojistik amaçlı değerlendirilebileceğini belirtti. Enstitü İstanbul İSMEK ve İBB Kadın birimlerinin özellikle kadınların ve gençlerin eğitimine, kişisel gelişimine ve istihdamına katkı sağlayacağını vurgulayan Aslan, merkezde çocuklara yönelik kültürel etkinliklerin de düzenleneceğini ifade etti. Gezegen Kafe'nin kâr amacı güdülmeden uygun fiyatlı hizmet vereceğini belirten Aslan, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla projenin bölge halkı için önemli bir buluşma noktası olacağını söyledi.