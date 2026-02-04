Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda yükselen siber dolandırıcılık vakaları için yurttaşları uyardı. Başsavcılık, son dönemde en sık karşılaşılan siber suçlar arasında kimlik avı, sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı, kripto para tuzakları, hesap ele geçirme, şantaj ve deepfake içeriklerle yapılan dolandırıcılıkların yer aldığını duyurdu.

Dolandırıcıların sahte e-posta, SMS, telefon aramaları ve yapay zeka destekli videolarla mağdurları kandırdığına dikkat çekilirken, kolay para vaadiyle ikna edilen şahıslarınhesaplarını kullandırmasının ağır cezai sonuçlar doğurduğuna vurgu yapıldı.

NASIL KANDIRDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, banka hesabı, IBAN bilgisi, mobil bankacılık erişimi ya da ödeme kuruluşu hesaplarının başkalarına verilmesinin suç teşkil ettiği ifade edilerek, dolandırıcıların sıkça “hesabım bloke oldu”, “sadece birkaç gün kullanılacak”, “her şey yasal” gibi bahanelerle insanları tuzağa çektiği belirtildi. Bu yöntemlerle sahte ürün satışı, yatırım ve kripto dolandırıcılığı, yasadışı bahis, kara para aklama, sahte iş ilanları ve şantaj gibi birçok suçun işlendiği vurgulandı. Özellikle ünlü isimlerin görüntülerinin kullanıldığı sahte yatırım videolarının son dönemde arttığı belirtildi.

İLK ŞÜPHELİ HESAP SAHİBİ

Başsavcılık, dolandırıcılık olaylarında paranın çoğunlukla hesabını kullandıran kişinin üzerine geçtiğini ve şikayetlerde ilk şüphelinin doğrudan hesap sahibi olduğuna dikkat çekti. Bu şahısların “para katırı” olarak isimlendirdiği ve ciddi cezalarla karşı karşıya kaldıkları ifade edildi. Vatandaşlara hesaplarını başkalarına açmamaları, şüpheli durumlarda yazışma ve belgeleri saklamaları, ailelerini bilgilendirmeleri ve adli mercilere başvurmaları çağrısında bulunuldu.