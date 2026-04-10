Olay, geçtiğimiz yıl 17 Mart'ta Ağrı'da yaşandı. Mağdur A.R.B'yi telefonla arayan ve kendisini sözde "başkomiser" olarak tanıtan dolandırıcılar, klasikleşen ancak etkili bir yöntemle "kimlik bilgilerinin bir suç örgütünün eline geçtiğini ve hesaplarından yurt dışına para aktarıldığını" iddia etti.

Dolandırıcıların talimatıyla, verilen bir IBAN numarasına 774 bin lira yatıran A.R.B, açıklama kısmına ise yine şüphelilerin isteği üzerine "hayvan bedeli" yazdı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın şikayeti üzerine emniyet güçleri, paranın izini sürerek hesap sahibi Mertcan Ç’yi gözaltına aldı.

"ARKADAŞ KURBANI OLDUM"

Ağrı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık Mertcan Ç, hesabını iş yerinden tanıdığı kişilere verdiğini belirterek suçlamaları reddetti. Sanık savunmasında "İki arkadaşım hesaplarında bloke olduğunu söyledi. Hesaplarımı ve telefonumu vermem karşılığında herhangi bir menfaat sağlamadım. Zararı karşılama durumum yok, arkadaş kurbanı oldum." ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR: HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Mahkeme heyeti, sanığın inkar yönlü savunmalarını "cezadan kurtulmaya yönelik" bularak reddetti. Kararda, kişiye özel banka bilgilerinin geçerli bir hukuki sebep olmaksızın başkalarına kullandırılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunun altı çizildi.

Karardaki "Hesap kullanımını bilerek başkasına terk eden kişi, menfaat temin etmese dahi asıl failin eylemine doğrudan iştirak etmiş sayılır." ifadesi dikkat çekti.



Ağır Fatma 5 yıl hapis ve 1.6 milyon TL ceza aldı. Yargılama sonucunda mahkeme, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sanık Mertcan Ç'ye 5 yıl 10 ay hapis cezası,1 milyon 666 bin 600 lira adli para cezası verdi.

Emsal karar, dolandırıcılık şebekelerine "kiralık hesap" sağlayan veya IBAN'ını kullandıran kişiler için de ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.