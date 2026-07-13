IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı

Uygun fiyat tuzağına dikkat

Dolandırıcıların, araç, ev, kiralık bungalov, tatil ve ikinci el ürün ilanlarında cazip fiyatlar sunarak vatandaşları kandırdığı ifade edildi. İlan sahipleri, “yoğun talep var” ya da “kaçırmayın” gibi ifadelerle alıcıyı aceleye getirerek kapora talep ediyor.