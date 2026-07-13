Isparta Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artış gösteren kapora dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle internet üzerinden verilen ilanlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin mağduriyetleri artırdığı belirtildi.
IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı
Araçtan tatil ilanlarına kadar birçok alanda kullanılan kapora yöntemiyle vatandaşlar hedef alınıyor. Emniyet, artan dolandırıcılık vakalarına karşı kritik uyarılarda bulundu.Kaynak: Diğer
Uygun fiyat tuzağına dikkat
Dolandırıcıların, araç, ev, kiralık bungalov, tatil ve ikinci el ürün ilanlarında cazip fiyatlar sunarak vatandaşları kandırdığı ifade edildi. İlan sahipleri, “yoğun talep var” ya da “kaçırmayın” gibi ifadelerle alıcıyı aceleye getirerek kapora talep ediyor.
Kapora gönderene büyük risk
Yetkililer, gönderilen kaporanın ardından dolandırıcıların ortadan kaybolduğunu ve mağduriyetlerin bu noktada başladığını vurguladı.
Emniyetten kritik uyarılar
Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmaması için şu uyarılarda bulundu:
İlanı ve ilan sahibini detaylı şekilde araştırın
Kapora ödemesi yapmadan önce mutlaka yüz yüze görüşün
Ürünü ya da taşınmazı yerinde görün
Gerçekçi olmayan fiyat tekliflerine şüpheyle yaklaşın
Acele ettirilen satışlara karşı dikkatli olun
Tatil sezonunda artış yaşanıyor
Özellikle yaz aylarında kiralık bungalov ve tatil ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılıkların arttığına dikkat çekildi. Yetkililer, doğruluğu teyit edilmeyen kişi ve hesaplara kesinlikle para gönderilmemesi gerektiğini belirtti.
“Bilinçli ol, güvende kal” çağrısı
Emniyet, vatandaşların bilinçli hareket etmesinin dolandırıcılık olaylarının önüne geçmede büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şüpheli durumlarda en yakın polis veya jandarma birimine başvurulması gerektiğini hatırlattı.