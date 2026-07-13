Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı

IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı

Araçtan tatil ilanlarına kadar birçok alanda kullanılan kapora yöntemiyle vatandaşlar hedef alınıyor. Emniyet, artan dolandırıcılık vakalarına karşı kritik uyarılarda bulundu.

Kaynak: Diğer
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IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı - Resim: 1

Isparta Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artış gösteren kapora dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle internet üzerinden verilen ilanlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin mağduriyetleri artırdığı belirtildi.

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IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı - Resim: 2

Uygun fiyat tuzağına dikkat

Dolandırıcıların, araç, ev, kiralık bungalov, tatil ve ikinci el ürün ilanlarında cazip fiyatlar sunarak vatandaşları kandırdığı ifade edildi. İlan sahipleri, “yoğun talep var” ya da “kaçırmayın” gibi ifadelerle alıcıyı aceleye getirerek kapora talep ediyor.

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IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı - Resim: 3

Kapora gönderene büyük risk

Yetkililer, gönderilen kaporanın ardından dolandırıcıların ortadan kaybolduğunu ve mağduriyetlerin bu noktada başladığını vurguladı.

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IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı - Resim: 4

Emniyetten kritik uyarılar

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmaması için şu uyarılarda bulundu:

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IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı - Resim: 5

İlanı ve ilan sahibini detaylı şekilde araştırın
Kapora ödemesi yapmadan önce mutlaka yüz yüze görüşün
Ürünü ya da taşınmazı yerinde görün

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IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı - Resim: 6

Gerçekçi olmayan fiyat tekliflerine şüpheyle yaklaşın
Acele ettirilen satışlara karşı dikkatli olun

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IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı - Resim: 7

Tatil sezonunda artış yaşanıyor

Özellikle yaz aylarında kiralık bungalov ve tatil ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılıkların arttığına dikkat çekildi. Yetkililer, doğruluğu teyit edilmeyen kişi ve hesaplara kesinlikle para gönderilmemesi gerektiğini belirtti.

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IBAN’a para atan yandı yeni kapora tuzağı ortaya çıktı - Resim: 8

“Bilinçli ol, güvende kal” çağrısı

Emniyet, vatandaşların bilinçli hareket etmesinin dolandırıcılık olaylarının önüne geçmede büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şüpheli durumlarda en yakın polis veya jandarma birimine başvurulması gerektiğini hatırlattı.

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