Dijital bankacılığın hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek, ancak klavyedeki küçük bir dokunuş ya da ihmal edilen bir açıklama satırı, birikimlerinizi hukuki bir labirentin içine itebilir.
IBAN üzerinde sakın bu tuzağa düşmeyin: Paranız bir anda yok olur
Dijital bankacılıkta bir tıkla yapılan transferler, "açıklama" satırı boş bırakıldığında ağır ceza ve vergi davalarına dönüşebiliyor. Uzmanlar uyarıyor; kira ödemesinden borç transferine kadar her işlemde sebep belirtmemek, kötü niyetli mülk sahiplerinin veya alıcıların eline koz veriyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Uzmanlar, IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde sıkça tekrarlanan hataların sadece maddi kayıplara değil, ağır ceza davalarına da kapı araladığı konusunda uyarıyor.
Bankacılık sistemleri artık güvenlik duvarlarını en üst seviyeye çıkarmış durumda. IBAN numarası doğru olsa dahi, alıcı ismindeki tek bir harf hatası paranın alıcının hesabına geçmesini engelliyor.
Risk: Para banka sisteminde "askıda" kalıyor veya günlerce sürecek bir iade sürecine giriyor.
Transfer gerçekleşmediği anda vakit kaybetmeden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Pek çok kullanıcı tarafından önemsiz görülen açıklama kısmı, aslında olası bir mahkeme sürecinde en güçlü deliliniz.
Açıklamaya "Nisan 2024 Kira Bedeli" yazılmayan transferler, kötü niyetli mülk sahipleri tarafından "başka bir borcun ödemesi" olarak iddia edilip kira davasına konu edilebiliyor.
Gönderdiğiniz paranın açıklama kısmına "Borç olarak gönderilmiştir" ibaresini eklememek, parayı geri talep ettiğinizde ispat yükünü tamamen sizin omuzlarınıza yüklüyor.
Rehberinizde kayıtlı olan eski ev sahibi, eski iş ortağı veya artık görüşmediğiniz bir arkadaşınızın IBAN bilgileri başınıza iş açabilir. Hızlı işlem yapma telaşıyla yanlış isme tıklanan transferler, "sebepsiz zenginleşme" davalarına yol açıyor. Bu parayı hukuki yolla geri almak ise aylar sürebiliyor.
Mesajlaşma uygulamalarından kopyalanan IBAN numaralarındaki gizli boşluklar veya eksik "TR" ibareleri işlemin reddedilmesine neden oluyor. Uzmanlar, numarayı yapıştırdıktan sonra özellikle son 4 haneyi manuel olarak teyit etmenin "hayat kurtarıcı" olduğunu vurguluyor.