17 Mart 2026 Salı
IBAN tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi "hata" süsü

IBAN tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi "hata" süsü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Varsak, "yanlışlıkla gönderilen para" üzerinden yapılan yeni nesil IBAN dolandırıcılığına uyarılarda bulundu. Varsak, hesabına yanlışlıkla para gelen vatandaşların "kara para aklama" suçuna ortak edilebileceklerini söyledi.

Dilek Taşdemir
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Varsak, son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığı yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı. IBAN'a "Yanlışlıkla para gönderdik" denilerek iadesi istenen paranın, aslında kara para aklama zincirinin bir parçası olabileceğine dikkat çekerek yapılması gerekenleri sıraladı.

Dolandırıcılık yöntemleri arasında en dikkat çeken, vatandaşların hesaplarına IBAN yoluyla düşük miktarlarda para gönderip ardından telefonla ulaşılması sürec. Dr. Varsak, bu yöntemin işleyişini şöyle açıkladı:

"Dolandırıcılar, hedef seçtikleri kişilerin IBAN numaralarına para gönderdikten sonra arayarak, 'Hesabınıza yanlışlıkla para attık, lütfen geri gönderir misiniz' diyerek güven telkin ediyor. Ancak parayı gönderen kişi ile paranın iadesini isteyen kişi genellikle farklı hesaplar üzerinden işlem yapıyor. Siz parayı size söylenen yeni IBAN'a geri gönderdiğinizde, aslında bir kara para aklama trafiğinin aracısı konumuna düşüyorsunuz."

Bankacılık sisteminde gelen paranın IBAN bilgisinin tam olarak görülmemesinden faydalanan dolandırıcıların, bu yolla suç gelirlerini sisteme soktuğu ve izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi.

Uzmanlar, dolandırıcılığın bir diğer boyutunun "IBAN kiralama" olduğunu söyledi. Özellikle üniversite öğrencilerinin, aylık belirli bir ücret karşılığında hesaplarını başkalarına kullandırmasının büyük risk olduğunu kaydeden Dr. Varsak, Bilecik Valiliği, Rektörlük ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak öğrencilere bu suçun hukuki yaptırımları hakkında eğitimler verdiklerini vurguladı.

Dolandırıcıların, şirketlerin müşteri iletişim hatlarını ele geçirerek "şirket IBAN numaramız değişti" diyerek sahte mesajlar gönderdiği ve ödemeleri kendi hesaplarına yönlendirdiklerini söyledi. Gayrimenkul ve araç satış sitelerinde piyasa değerinin çok altında verilen "kapora" amaçlı sahte ilanların da, düşük miktarlarla binlerce kişiyi mağdur ettiği bildirildi.

Dr. Varsak, tanınmayan bir kişiden hesaba para gelmesi durumunda vatandaşların doğrudan iade işlemi yapmaması gerektiğinin altı çizerek güvenli protokolü şöyle anlattı:

BANKA İLE İLETİŞİME GEÇİN: Hesaba gelen şüpheli tutar için derhal bankayı bilgilendirin.

BLOKE VE İADE TALEBİ: Hesabın geçici olarak bloke edilmesini ve paranın banka kanalıyla, paranın geldiği kaynak hesaba iadesini sağlayın.

BİREYSEL İŞLEMDEN KAÇININ: Dolandırıcının verdiği üçüncü bir IBAN'a para göndermeyin. Bu, sizin "aradan çıkmanızı" ve olası bir suç soruşturmasında muhatap olmamanızı sağlar.

BİLECİK’TE SEFERBERLİK: 22 BİN KİŞİYE BİLGİLENDİRME

IBAN dolandırıcılığına karşı yürütülen saha çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, son bir yıl içerisinde geniş kapsamlı bilinçlendirme operasyonu yaparak 22 bin 403 kişiye ulaştı. Atatürk Parkı, pazar yerleri, bankamatik önleri, okullar ve iş yerlerine broşür dağıtılarak, dijital dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA
