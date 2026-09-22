Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti

IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti

Türkiye’de son günlerde gündeme gelen yeni bir dolandırıcılık yöntemi WhatsApp kullanıcılarını hedef alıyor. Dolandırıcıların WhatsApp üzerinden yürüttüğü yeni IBAN tuzağının ortaya çıkan ayrıntıları 'pes' dedirtti.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 1

Dolandırıcıların Whatsapp üzerinden yürüttüğü yeni IBAN tuzağı 'pes' dedirtti. İddiaya göre dolandırıcılar, ele geçirdikleri WhatsApp hesapları üzerinden hesabın sahibinin yakınlarıyla yaptığı önceki konuşmalara uygun mesajlar gönderiyor.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 2

Mesajlarda “borç para” talebinde bulunulurken, para gönderilmesi için farklı bir IBAN paylaşılıyor.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 3

Konuşmaların daha önceki yazışmalara uygun şekilde ilerlemesi, karşı tarafın dolandırıcılığı fark etmesini zorlaştırabiliyor.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 4

EN DİKKAT ÇEKEN AYRINTI: KENDİ MESAJLARINI GÖREMİYOR

Yöntemin en dikkat çeken noktası ise hesap sahibi kişinin, kendi numarasından gönderilen yeni mesajları görememesi.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 5

Bu durum nedeniyle hesap sahibi, WhatsApp hesabı üzerinden yakınlarına mesaj gönderildiğinden ve para talebinde bulunulduğundan haberdar olmayabiliyor.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 6

Dolandırıcıların özellikle yakınlık ilişkisini ve daha önceki konuşmaların içeriğini kullanarak güven oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 7

PARA GÖNDERMEDEN ÖNCE MUTLAKA TEYİT EDİN

Uzmanlar, WhatsApp üzerinden yakınlardan gelen para taleplerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 8

Özellikle IBAN gönderilerek borç para istenmesi halinde, para transferi gerçekleştirilmeden önce kişinin WhatsApp üzerinden değil, doğrudan telefonla aranarak talebin doğrulanması öneriliyor.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 9

Tanıdık bir hesaptan gelmiş gibi görünen mesajlarda dahi IBAN bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve para göndermeden önce talebin gerçek kişiden geldiğinin teyit edilmesi önem taşıyor.

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IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti - Resim: 10

Yetkililer vatandaşları dolandırıcıların WhatsApp üzerinden yürüttüğü IBAN tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.

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