Dolandırıcıların Whatsapp üzerinden yürüttüğü yeni IBAN tuzağı 'pes' dedirtti. İddiaya göre dolandırıcılar, ele geçirdikleri WhatsApp hesapları üzerinden hesabın sahibinin yakınlarıyla yaptığı önceki konuşmalara uygun mesajlar gönderiyor.
IBAN tuzağı büyüyor: WhatsApp’taki yeni dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları 'pes' dedirtti
Türkiye’de son günlerde gündeme gelen yeni bir dolandırıcılık yöntemi WhatsApp kullanıcılarını hedef alıyor. Dolandırıcıların WhatsApp üzerinden yürüttüğü yeni IBAN tuzağının ortaya çıkan ayrıntıları 'pes' dedirtti.Yunus Arıkan
Mesajlarda “borç para” talebinde bulunulurken, para gönderilmesi için farklı bir IBAN paylaşılıyor.
Konuşmaların daha önceki yazışmalara uygun şekilde ilerlemesi, karşı tarafın dolandırıcılığı fark etmesini zorlaştırabiliyor.
EN DİKKAT ÇEKEN AYRINTI: KENDİ MESAJLARINI GÖREMİYOR
Yöntemin en dikkat çeken noktası ise hesap sahibi kişinin, kendi numarasından gönderilen yeni mesajları görememesi.
Bu durum nedeniyle hesap sahibi, WhatsApp hesabı üzerinden yakınlarına mesaj gönderildiğinden ve para talebinde bulunulduğundan haberdar olmayabiliyor.
Dolandırıcıların özellikle yakınlık ilişkisini ve daha önceki konuşmaların içeriğini kullanarak güven oluşturmaya çalıştığı belirtildi.
PARA GÖNDERMEDEN ÖNCE MUTLAKA TEYİT EDİN
Uzmanlar, WhatsApp üzerinden yakınlardan gelen para taleplerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Özellikle IBAN gönderilerek borç para istenmesi halinde, para transferi gerçekleştirilmeden önce kişinin WhatsApp üzerinden değil, doğrudan telefonla aranarak talebin doğrulanması öneriliyor.
Tanıdık bir hesaptan gelmiş gibi görünen mesajlarda dahi IBAN bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve para göndermeden önce talebin gerçek kişiden geldiğinin teyit edilmesi önem taşıyor.
Yetkililer vatandaşları dolandırıcıların WhatsApp üzerinden yürüttüğü IBAN tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.