IBAN ödemelerinde yeni dönem: Bir hatayla paranız gidebilir

Karar'da yer alan haber göre, günlük bankacılık işlemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan para transferlerinde, özellikle IBAN'ın yanlış yazılması veya alıcı bilgilerinin kontrol edilmemesi maddi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle transferin onaylanmasından önce ekranda yer alan bilgilerin son kez gözden geçirilmesi önem taşıyor.