Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan IBAN transferlerinde küçük bir dikkatsizlik, paranın yanlış hesaba gönderilmesine sebep olabiliyor. Uzmanlar, işlem tamamlanmadan önce IBAN bilgilerinin yanı sıra alıcının kimlik bilgilerinin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
IBAN ödemelerinde yeni dönem: Bir hatayla paranız gidebilir
Mobil ve internet bankacılığında IBAN'a para gönderirken yapılan küçük bir hata, paranın yanlış hesaba aktarılmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, transferi onaylamadan önce IBAN ve alıcı bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesini öneriyor.Kaynak: Diğer
Karar'da yer alan haber göre, günlük bankacılık işlemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan para transferlerinde, özellikle IBAN'ın yanlış yazılması veya alıcı bilgilerinin kontrol edilmemesi maddi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle transferin onaylanmasından önce ekranda yer alan bilgilerin son kez gözden geçirilmesi önem taşıyor.
IBAN'ın hatalı girilmesi durumunda gönderilen para, işlem tamamlandıktan sonra kendiliğinden hesaba dönmeyebiliyor. Yanlış transfer fark edildiğinde ilk yapılması gereken şey ise zaman kaybetmeden bankayla iletişime geçmek.
Banka, yapılan başvuru doğrultusunda karşı bankayla irtibata geçerek paranın iadesi için gerekli süreci başlatabiliyor. Fakat ödemenin geri alınması, paranın gönderildiği hesabın ve işlemin durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.
Bankacılık kanallarından sonuç alınamaması halinde ise gönderici, yasal yollara başvurarak ödediği tutarın iadesini isteyebiliyor. Bu aşamada transfer dekontunun saklanması ve bankaya yapılan başvuruların kayıt altında tutulması önem taşıyor.
IBAN transferlerinde yalnızca yanlış işlem riskine değil, dolandırıcılık girişimlerine karşı da tedbirli olunması gerekiyor.
Telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden gönderilen hesap bilgilerinin doğruluğu teyit edilmeden para aktarılmaması gerektiği konusunda uyarı yapılıyor.
Öte yandan özellikle tanınmayan kişilerden gelen ödeme taleplerinde alıcı bilgilerinin bağımsız bir kanaldan doğrulanması gerekiyor.
Uzmanlar, transfer öncesinde IBAN, alıcının adı-soyadı ve gönderilecek tutarın birlikte kontrol edilmesini tavsiye ediyor.
İşlem sonrasında dekontun saklanması da olası bir anlaşmazlıkta transferin kanıtlanması ve sürecin takip edilmesi açısından önem taşıyor.