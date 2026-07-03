Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı

Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı

Yaz sezonuyla birlikte villa ve yazlık kiralamaya yönelik dolandırıcılık vakaları arttı. Uzmanlar, platform dışına yönlendirilerek IBAN'a ödeme yapan vatandaşların binlerce lira dolandırıldığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak: Diğer
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Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı - Resim: 1

Tatil sezonunda yeni dolandırıcılık tuzağı
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte online konaklama platformlarında sahte villa ve yazlık ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılıklar hız kazandı.

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Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı - Resim: 2

İlk adım güven kazanmak
Dolandırıcılar, gerçek ilanları kopyalayarak profesyonel fotoğraflar, yüksek puanlar ve sahte yorumlarla güven veren ilanlar oluşturuyor. Vatandaşlarla ilk iletişim ise platform üzerinden kuruluyor.

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Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı - Resim: 3

Platform dışına çekiyorlar
Bir süre sonra "Komisyon ödemeyin, size indirim yapalım" diyerek kullanıcıları telefonla iletişime geçiriyor ve platform dışına yönlendiriyorlar.

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Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı - Resim: 4

IBAN'a ödeme istiyorlar
Dolandırıcılar, platform komisyonunu bahane ederek ödemenin kişisel IBAN hesaplarına yapılmasını talep ediyor. Bu aşamadan sonra güvenli ödeme sistemi tamamen devre dışı kalıyor.

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Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı - Resim: 5

Parayı aldıktan sonra kayboluyorlar
Ödeme yapıldıktan sonra telefon numaraları kapatılıyor, kullanıcı engelleniyor ve sahte ilanlar kısa sürede platformlardan kaldırılıyor.

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Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı - Resim: 6

Uzmanlardan kritik uyarı
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, tanımadığınız kişilere kesinlikle IBAN üzerinden ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

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Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı - Resim: 7

Ödemeyi mutlaka platform üzerinden yapın
Uzmanlar, rezervasyon ve ödemenin yalnızca resmi uygulama veya internet sitesi üzerinden yapılmasını, "indirim" tekliflerine karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

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Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı - Resim: 8

Dolandırılırsanız ne yapmalısınız?
Yetkililer, dolandırıldığını fark eden vatandaşların vakit kaybetmeden bankalarıyla iletişime geçmesini, savcılığa suç duyurusunda bulunmasını ve gerekli durumlarda Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmasını öneriyor.

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