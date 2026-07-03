Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı

Dolandırılırsanız ne yapmalısınız?

Yetkililer, dolandırıldığını fark eden vatandaşların vakit kaybetmeden bankalarıyla iletişime geçmesini, savcılığa suç duyurusunda bulunmasını ve gerekli durumlarda Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmasını öneriyor.