Tatil sezonunda yeni dolandırıcılık tuzağı
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte online konaklama platformlarında sahte villa ve yazlık ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılıklar hız kazandı.
Ucuz tatil hayali kabusa dönüşebilir: Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı
Yaz sezonuyla birlikte villa ve yazlık kiralamaya yönelik dolandırıcılık vakaları arttı. Uzmanlar, platform dışına yönlendirilerek IBAN'a ödeme yapan vatandaşların binlerce lira dolandırıldığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.Kaynak: Diğer
Tatil sezonunda yeni dolandırıcılık tuzağı
İlk adım güven kazanmak
Dolandırıcılar, gerçek ilanları kopyalayarak profesyonel fotoğraflar, yüksek puanlar ve sahte yorumlarla güven veren ilanlar oluşturuyor. Vatandaşlarla ilk iletişim ise platform üzerinden kuruluyor.
Platform dışına çekiyorlar
Bir süre sonra "Komisyon ödemeyin, size indirim yapalım" diyerek kullanıcıları telefonla iletişime geçiriyor ve platform dışına yönlendiriyorlar.
IBAN'a ödeme istiyorlar
Dolandırıcılar, platform komisyonunu bahane ederek ödemenin kişisel IBAN hesaplarına yapılmasını talep ediyor. Bu aşamadan sonra güvenli ödeme sistemi tamamen devre dışı kalıyor.
Parayı aldıktan sonra kayboluyorlar
Ödeme yapıldıktan sonra telefon numaraları kapatılıyor, kullanıcı engelleniyor ve sahte ilanlar kısa sürede platformlardan kaldırılıyor.
Uzmanlardan kritik uyarı
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, tanımadığınız kişilere kesinlikle IBAN üzerinden ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.
Ödemeyi mutlaka platform üzerinden yapın
Uzmanlar, rezervasyon ve ödemenin yalnızca resmi uygulama veya internet sitesi üzerinden yapılmasını, "indirim" tekliflerine karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.
Dolandırılırsanız ne yapmalısınız?
Yetkililer, dolandırıldığını fark eden vatandaşların vakit kaybetmeden bankalarıyla iletişime geçmesini, savcılığa suç duyurusunda bulunmasını ve gerekli durumlarda Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmasını öneriyor.